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Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 8 февраля 

Анна Арсеньева 1 час назад
Хроники коронавируса: переболевших предупредили о туберкулезе
Фото: depositphotos.com
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза

Эксперты Минздрава России предупредили граждан о риске развития туберкулеза после COVID-19. У многих пациентов после перенесенного коронавируса формируются остаточные изменения в виде фиброза.
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Инфекционист назвал причины повторного заражения COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, по каким причинам человек может заразиться коронавирусом во второй раз. По его мнению, COVID-19 не должен вызывать пожизненный иммунитет.
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Ученые нашли лекарство, избавляющее от умеренной формы COVID-19

Ученые нашли новое лекарство, избавляющее от мягкой и умеренной формы COVID-19. Клинические исследования показали, что пегинтереферон лямбда активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов.
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Раскрыта новая причина пандемии коронавируса

Климатические изменения, затронувшие Китай и соседние регионы, могли сыграть не последнюю роль в пандемии COVID-19, утверждают ученые США, Германии и Великобритании.
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Вирусолог назвал условие третьей волны COVID-19 в России

Третья волна COVID-19 в России может начаться в результате нарушения масочного режима и несоблюдения социальной дистанции. Такое условие назвал вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Видео дня. Как понять, что у вас скрытый диабет
Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Тимаков , Виктор Зуев , Минздрав РФ , РИА Новости
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