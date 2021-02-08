Хроники коронавируса: переболевших предупредили о туберкулезе

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"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Эксперты Минздрава России предупредили граждан о риске развития туберкулеза после COVID-19. У многих пациентов после перенесенного коронавируса формируются остаточные изменения в виде фиброза.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости рассказал, по каким причинам человек может заразиться коронавирусом во второй раз. По его мнению, COVID-19 не должен вызывать пожизненный иммунитет.

Ученые нашли новое лекарство, избавляющее от мягкой и умеренной формы COVID-19. Клинические исследования показали, что пегинтереферон лямбда активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов.

Климатические изменения, затронувшие Китай и соседние регионы, могли сыграть не последнюю роль в пандемии COVID-19, утверждают ученые США, Германии и Великобритании.