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Стопкоронавирус.рф

Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития туберкулеза 

Мира Маркина 47 минут назад
Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза
Фото: depositphotos.com
Эксперты Минздрава России предупредили граждан о риске развития туберкулеза после COVID-19. Обновленные рекомендации ведомства можно найти на сайте.
Отмечается, что у многих пациентов после перенесенного коронавируса формируются остаточные изменения в виде фиброза:

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем».

Кроме того, подчеркивается, что недуг может возникнуть до, одновременно или уже после коронавируса. Вместе с тем последствия заражения туберкулезом пока что до конца не ясны. Однако есть свидетельства, подтверждающие, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет лечение COVID-19.
Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулеза специалисты рекомендуют проводить обследования на его наличие вместе с тестированием на COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников заявил, — парное молоко может вызвать туберкулез.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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