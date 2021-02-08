Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза

Отмечается, что у многих пациентов после перенесенного коронавируса формируются остаточные изменения в виде фиброза:

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем».

Кроме того, подчеркивается, что недуг может возникнуть до, одновременно или уже после коронавируса. Вместе с тем последствия заражения туберкулезом пока что до конца не ясны. Однако есть свидетельства, подтверждающие, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет лечение COVID-19.

Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулеза специалисты рекомендуют проводить обследования на его наличие вместе с тестированием на COVID-19.