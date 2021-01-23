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Мясников заявил, что парное молоко может вызвать туберкулез 

Мария Грибова 16 часов назад
Мясников заявил, что парное молоко может вызвать туберкулез
Фото: РИА Новости
Врач и и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление парного молока может привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма. Этим он поделился в эфире канала «Россия 1».
Медик объяснил, что в натуральном парном молоке содержится множество бактерий, в том числе и туберкулеза. Он также добавил, что в состав этого напитка входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью.
Кроме того, в парном молоке могут быть элементы, разжижающие кровь.
Ранее «Рамблер» писал о том, что лишай может появиться после перенесенного COVID-19.
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Новости , Туберкулез , Александр Мясников
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