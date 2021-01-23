Мясников заявил, что парное молоко может вызвать туберкулез 

Врач и и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление парного молока может привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма. Этим он поделился в эфире канала «Россия 1».

Медик объяснил, что в натуральном парном молоке содержится множество бактерий, в том числе и туберкулеза. Он также добавил, что в состав этого напитка входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью.

Кроме того, в парном молоке могут быть элементы, разжижающие кровь.