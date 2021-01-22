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Стопкоронавирус.рф

Розовый лишай: врачи предупредили о последствиях COVID-19 для кожи 

Мария Грибова 2 часа назад
Лишай может быть симптомом перенесенного COVID-19
Фото: РИА Новости
Дерматолог Алексей Шапошников предупредил, что у перенесших COVID-19 пациентов часто появляются лишай и сыпь. Этим он поделился в разговоре с URA.RU.
Специалист считает, что кожные воспаления могут проявляться еще и на фоне общего снижения иммунитета из-за коронавируса:

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции».

А вот дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова заявила, что высыпания могут быть не связаны с перенесенной инфекцией:

«Лишай распространен сам по себе и никак не связан с COVID-19».

Ранее «Рамблер» писал о том, что антитела-"оборотни" вызывают тяжелое течение COVID-19.
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Коронавирус , Алексей Шапошников , РИА Ura.ru
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