Лишай может быть симптомом перенесенного COVID-19

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Дерматолог Алексей Шапошников предупредил, что у перенесших COVID-19 пациентов часто появляются лишай и сыпь. Этим он поделился в разговоре с URA.RU.

Специалист считает, что кожные воспаления могут проявляться еще и на фоне общего снижения иммунитета из-за коронавируса:

«В моей практике попадаются случаи неспецифических высыпаний на коже, в том числе розового лишая, после коронавирусной инфекции».

А вот дерматолог, косметолог и венеролог Зоя Константинова заявила, что высыпания могут быть не связаны с перенесенной инфекцией: