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Раскрыта новая причина пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта новая причина пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com
Климатические изменения, затронувшие Китай и соседние регионы, могли сыграть не последнюю роль в пандемии COVID-19, утверждают ученые США, Германии и Великобритании. Свои выводы исследователи раскрыли в статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment.
Как известно, риск того, что тот или иной коронавирус (CoV) приобретет патогенные для человека свойства, зависит от видового разнообразия летучих мышей в регионе. В свою очередь, биоразнообразие зависит от климата, который заставляет животных перемещаться с одних территорий на другие. Летучие мыши начинают взаимодействовать с другими видами млекопитающих, что открывает для вирусов новые пути передачи и потенциал для развития вирулентности.
Исследователи определили географические ареалы различных видов летучих мышей по всему миру в начале XX века и в настоящее время и сопоставили их с моделями глобального распределения растительности, соответствующей определенному климату. Карты растительного покрова составили на основе данных о среднемесячной температуре, осадках, облачности и минимальной температуре с 1901 по 2019 год. Достоверность этого подхода ранее подтвердили эмпирическими данными.
Затем карты объединили с еще двумя наборами известных данных: зависимость летучих мышей от определенных растений и то, насколько широко может встречаться тот или иной вид летучих мышей (эта область шире фактического ареала обитания животных). В результате исследователи получили сетку, для каждой ячейки которой известно видовое богатство рукокрылых.
Стоит заметить, что этот подход не учитывает фактическое исчезновение растительности из-за деятельности человека. В то же время южная китайская провинция Юньнань и соседние регионы в Мьянме и Лаосе за век превратились в горячую точку с высокой численностью летучих мышей, что исследователи связывают с климатическими изменениями, из-за которых тропические кустарники сменились тропическими саваннами и лиственными лесами. В результате здесь увеличилось число коронавирусов, переносимых рукокрылыми, примерно на 50-150 видов (каждая летучая мышь несет в себе 2,67 CoV), что не наблюдается ни в одной другой точке земного шара.
Как отмечают авторы, чтобы снизить риск распространения зоонозов в будущем, важно принять меры по защите естественной среды обитания, ввести строгие правила в отношении охоты и торговли дикими животными, а также препятствовать рискованным пищевым и медицинским традициям.
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