Инфекционист назвал причины повторного заражения COVID-19 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал причины повторного заражения коронавирусом.
По словам эксперта, заразиться повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, а также при частых контакх с инфицированными и ослаблении иммунитета из-за приема различных медикаментов. Тимаков также подчеркнул, что COVID-19 не должен вызывать пожизненный иммунитет.
Специалист уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирус, люди болеют каждый год. А раз в 3-4 года повторяется недуг, вызванный одним возбудителем.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса.