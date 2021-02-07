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Мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса 

Мира Маркина 4 часа назад
Мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса
Фото: depositphotos.com
Житель Великобритании Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции организма на коронавирус. Как заявили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом по всей стране с данным симптомом. Об этом пишет The Mirror.
69-летний пенсионер рассказал, что был госпитализирован после того, как "стал похож на Барта Симпсона" и начал задыхаться. Врачам пришлось сделать пациенту переливание крови, чтобы вылечить его.
Британец провел в больнице 11 ночей и был единственным, кому не требовалось кислородное обеспечение. Джонс также рассказал, что часто видел медперсонал в слезах после того, как они узнавали о смерти пациентов.
В свою очередь, сам он пытался подбодрить окружающих:

«Медсестры обычно говорили, когда приходил новый пациент: "иди и поговори с Ленни"».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу.
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