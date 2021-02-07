Мужчина полностью пожелтел из-за коронавируса 

Житель Великобритании Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции организма на коронавирус. Как заявили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом по всей стране с данным симптомом. Об этом пишет The Mirror.

69-летний пенсионер рассказал, что был госпитализирован после того, как "стал похож на Барта Симпсона" и начал задыхаться. Врачам пришлось сделать пациенту переливание крови, чтобы вылечить его.

Британец провел в больнице 11 ночей и был единственным, кому не требовалось кислородное обеспечение. Джонс также рассказал, что часто видел медперсонал в слезах после того, как они узнавали о смерти пациентов.

В свою очередь, сам он пытался подбодрить окружающих: