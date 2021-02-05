Врач назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, которые влияют на невосприимчивость людей к коронавирусу.

По мнению врача, человек может избежать COVID-19, если недавно переболел другой вирусной инфекцией или у него крепкий иммунитет.

Всего Вознесенский выделяет три теории о том, почему некоторые не болеют. Первая подразумевает перенесенное заболевание, вызванного другими коронавирусами. В этом случае у человека работает перекрестный иммунитет.

Другая версия — вирусная инфекция в анамнезе, из-за чего у человека поднялся уровень интерферонов. Если защитных белков выработалось большое количество, восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.

Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.