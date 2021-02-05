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Врач назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу 

Даня Виттиг 18 минут назад
Врач назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины, которые влияют на невосприимчивость людей к коронавирусу.
По мнению врача, человек может избежать COVID-19, если недавно переболел другой вирусной инфекцией или у него крепкий иммунитет.
Всего Вознесенский выделяет три теории о том, почему некоторые не болеют. Первая подразумевает перенесенное заболевание, вызванного другими коронавирусами. В этом случае у человека работает перекрестный иммунитет.
Другая версия — вирусная инфекция в анамнезе, из-за чего у человека поднялся уровень интерферонов. Если защитных белков выработалось большое количество, восприимчивость к вирусным инфекциям снижается.
Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.
Ранее "Рамблер" сообщал, могут ли новые штаммы уклоняться от антител.
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Коронавирус , Сергей Вознесенский , РУДН
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