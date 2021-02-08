Ученые нашли лекарство, избавляющее от умеренной формы COVID-19 

Ученые нашли новое лекарство, избавляющее от мягкой и умеренной формы COVID-19. Клинические исследования показали, что пегинтереферон лямбда активирует противовирусную защиту, которая защищает органы дыхания от респираторных патогенов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

В двойном слепом испытании препарата поучаствовали 60 человек, которых рандомным образом разделили на две группы. Тестирование продолжалось на протяжении недели после проявления первых симптомов или положительного результата на COVID-19. Экспериментальной группе давали однократную дозу в 180 микрограмм пегинтерферона лямбда с помощью подкожной инъекции, а контрольной группе — плацебо. Первичной конечной точкой исследования служило соотношение пациентов между двумя группами, у которых на седьмой день ПЦР-анализ не выявлял РНК коронавируса.

У пациентов, получавших пегинтерферон, уровень коронавирусной РНК падал сильнее, чем у людей в группе плацебо. На седьмой день у 80% человек в экспериментальной группе вирусная нагрузка опустилась ниже обнаруживаемого уровня (в группе плацебо только у 40%). Препарат ускорял очищение организма от патогена на три дня. Наиболее эффективно он действовал на пациентов с относительно высокой вирусной нагрузкой, достигающей 10 в 6-ой степени копий вируса на миллилитр крови. При более низкой вирусной нагрузке, когда специфическое лечение обычно не требуется, выздоровление происходило одинаково быстро в обеих группах.

Несмотря на то, что в обеих группах исчезновение признаков заболевания происходило примерно с одинаковой скоростью, пегинтерферон способствовал более быстрому избавлению от респираторных симптомов, особенно у людей с высокой вирусной нагрузкой. Это особенно важно, поскольку высокая вирусная нагрузка коррелирует с тяжелыми случаями заболевания COVID-19.