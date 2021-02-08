Вирусолог назвал условие третьей волны COVID-19 в России 

Третья волна COVID-19 в России может начаться в результате нарушения масочного режима и несоблюдения социальной дистанции. Такое условие назвал вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в понедельник, 8 февраля.

Он пояснил, что под волной вирусологи подразумевают усиление заражаемости, которое может быть связано по большому счету «только с одним — с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители».

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов выразил другое мнение о возможной причине наступления третьей волны коронавируса в России. По его словам, она возможна в том случае, если в страну попадут новые штаммы патогена, обнаруженные в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Также он отметил, что сейчас можно говорить только об устойчивом снижении заболеваемости, а не об окончании второй волны.