А что там с COVID: ВОЗ назвала недостатки вакцин 

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"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что коронавирус может вызывать иммуносупрессию — подавление иммунитета, которое длится более двух месяцев.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя рассказала, может ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" попасть на европейский рынок и что для этого нужно.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мошенниках, которые продают ненастоящие лекарства, которые якобы препятствуют заражению COVID-19. На сайте ведомства появилось сообщение, в котором рассказывается, как избежать их уловок.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко заявила, что последствия коронавируса могут проявиться спустя некоторое время после перенесенного недуга.

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Кейт О'Брайен перечислила недостатки существующих вакцин от коронавируса.