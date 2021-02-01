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А что там с COVID: ВОЗ назвала недостатки вакцин 

Анна Арсеньева 1 час назад
А что там с COVID: ВОЗ назвала недостатки вакцин
Фото: depositphotos.com
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Ученые выяснили, что COVID-19 на месяцы подавляет иммунитет

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал, что коронавирус может вызывать иммуносупрессию — подавление иммунитета, которое длится более двух месяцев.
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В Испании оценили вероятность попадания российской вакцины в Европу

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя рассказала, может ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" попасть на европейский рынок и что для этого нужно.
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В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, продающих «лекарства» от COVID-19 

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мошенниках, которые продают ненастоящие лекарства, которые якобы препятствуют заражению COVID-19. На сайте ведомства появилось сообщение, в котором рассказывается, как избежать их уловок.
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Инфекционист объяснила, как выявить осложнения после COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко заявила, что последствия коронавируса могут проявиться спустя некоторое время после перенесенного недуга.
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ВОЗ назвала недостатки вакцин против COVID-19

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Кейт О'Брайен перечислила недостатки существующих вакцин от коронавируса.
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Коронавирус , Арег Тотолян , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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