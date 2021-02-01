ВОЗ назвала недостатки вакцин против COVID-19 

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Кейт О'Брайен перечислила недостатки вакцин от COVID-19. Интервью эксперта размещено в Twitter организации.

Прежде всего О'Брайен подчеркнула, что меры предосторожности следует соблюдать даже после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще неизвестно, сможет ли вакцина защитить от заражения и передачи инфекции. В данный момент доказано лишь то, что препараты защищают от болезни. Специалист подчеркнула, что речь идет об "очень важном" аспекте понимания действенности вакцин.

Другим слабым местом вакцин считается то, что нет свидетельств, как применять вакцины для некоторых возрастных групп, в частности для детей. Эти категории граждан будут по-прежнему оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекции другим людям.

О'Брайен также напомнила, что в мире недостаточно объема вакцины для защиты от COVID-19 всех жителей. Именно поэтому необходимо продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. Многие страны все еще борются с широким распространением инфекции, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над недугом.