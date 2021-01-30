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Ученый объяснил, как после вакцинации определить наличие иммунитета к COVID-19 

Катерина Саломе 1 час назад
Ученый объяснил, как после вакцинации определить наличие иммунитета к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации. Его слова приводит URA.RU.
По словам ученого, формирование антител после прививки происходит индивидуально. Белозерский отметил, что через три недели после вакцинации можно сдать тест на антитела.

«Если вы переболели COVID-19 бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает»,

— сказал Аграновский.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Роспотребнадзор оценил, как праздники повлияли статистику ковида в РФ.
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