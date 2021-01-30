Ученый объяснил, как после вакцинации определить наличие иммунитета к COVID-19 

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По словам ученого, формирование антител после прививки происходит индивидуально. Белозерский отметил, что через три недели после вакцинации можно сдать тест на антитела.

«Если вы переболели COVID-19 бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает»,

— сказал Аграновский.