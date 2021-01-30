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В Роспотребнадзоре оценили, как новогодние праздники повлияли на пандемию в России 

Диана Товсепова 3 часа назад
Роспотребнадзор оценил, как праздники повлияли статистику ковида в РФ
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре оценили влияние новогодних праздников на ситуацию с COVID-19 в России. Об этом рассказал сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с изданием «Российская газета».
Так, по словам Горелова, несмотря на прогнозы о резком всплеске заболеваемости после новогодних праздников, она остается стабильной.
В Роспотребнадзоре отметили, что социальная активность россиян в праздничные дни была снижена: граждане все же меньше пользовались общественным транспортом и посещали места большого скопления людей. Именно благодаря этому за почти две недели новогодних каникул цепочки передачи вируса разорвались, что помогло стабилизировать ситуацию, отметил Горелов.
При этом он добавил, что государство все еще контролирует потоки въезжающих в страну, поэтому все прибывшие в РФ проверяются на коронавирусную инфекцию и изолируются, если вирус обнаруживается.
Ранее "Рамблер" рассказывал о прогнозах на грядущие всплески COVID-19 в России.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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