Вирусологи сообщили о грядущих всплесках COVID в России 

Вирусоологи сообщили, что в ближайшее время еще возможно повышение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков сообщил в интервью изданию, что весной начнутся небольшие всплески из-за снижения иммунитета.

«Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре—декабре», — рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Также доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев объяснил, почему количество заболевших уменьшилось после праздников.

«Каждый год во время зимних каникул заболеваемость респираторными инфекциями снижается, так как люди меньше контактируют друг с другом. Затем в течение недели происходит повышение. Но самое интересное, что прошло уже достаточно много времени, а заболеваемость продолжает снижаться».

По мнению врачей, на это повлиял тот факт, что людей с естественным иммунитетом к вирусу становится все больше. Конечно, нельзя отрицать важность мер профилактики: маски, перчатки и социальное дистанцирование.