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Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Йельского университета США выяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины. Исследование опубликовано в журнале Science.
Одно из объяснений экспертов заключается в том, что женщины имеют две X-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Несмотря на то, что одна из X-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.
Кроме того, защитную функцию выполняет женский половой гормон эстроген, способный блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. Вместе с тем мужские гормоны андрогены, по-видимому, усиливают способность вируса инфицировать клетки.
Мужчины старше 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, но у них наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может спровоцировать смертельно опасное системное воспаление, известное как цитокиновый шторм.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кому противопоказана вакцина от коронавируса.
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