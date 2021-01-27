Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса 

Ученые Йельского университета США выяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины. Исследование опубликовано в журнале Science.

Одно из объяснений экспертов заключается в том, что женщины имеют две X-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Несмотря на то, что одна из X-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.

Кроме того, защитную функцию выполняет женский половой гормон эстроген, способный блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. Вместе с тем мужские гормоны андрогены, по-видимому, усиливают способность вируса инфицировать клетки.

Мужчины старше 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, но у них наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может спровоцировать смертельно опасное системное воспаление, известное как цитокиновый шторм.