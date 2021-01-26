Кому противопоказана вакцина от коронавируса 

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавсируса "Спутник V" в августе 2020 года. С января 2021 года началась массовая вакцинация по всей стране. Несмотря на то, что эффективность вакцины оценивается в 90%, существуют противопоказания для определенных групп людей.

Так, в течение месяца у человека не должно было быть ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Людям, имеющим аллергию на лекарственные препараты, также стоит воздержаться от вакцинации.

Врачи советуют не злоупотреблять перед прививкой тяжелой пищей, алкоголем и фастфудом. Склонным к аллергии необходимо выпить антигистаминное средство.