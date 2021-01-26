Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Кому противопоказана вакцина от коронавируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавсируса "Спутник V" в августе 2020 года. С января 2021 года началась массовая вакцинация по всей стране. Несмотря на то, что эффективность вакцины оценивается в 90%, существуют противопоказания для определенных групп людей.
Так, в течение месяца у человека не должно было быть ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Людям, имеющим аллергию на лекарственные препараты, также стоит воздержаться от вакцинации.
Врачи советуют не злоупотреблять перед прививкой тяжелой пищей, алкоголем и фастфудом. Склонным к аллергии необходимо выпить антигистаминное средство.
Ранее "Рамблер" сообщал, что биолог назвала предельный возраст для вакцинации от COVID-19.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение