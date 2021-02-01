Инфекционист объяснила, как выявить осложнения после COVID-19 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченко в беседе с "Российской газетой" заявила, что последствия коронавируса могут проявиться спустя некоторое время после перенесенного недуга.

Врач подчеркнула, что коронавирус — это мультисистемное заболевание. Несмотря на то, что главный удар приходится на легкие, болезнь может поразить все органы. По словам Ткаченко, уже появились научные публикации, согласно которым COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета и привести к его декомпенсации.

Недомогания могут возникнуть даже у тех пациентов, чье состояние улучшилось. Именно поэтому так важно следить за самочувствие и возвращаться к прежнему режиму постепенно. Ткаченко обратила внимание на то, что отрицательные результаты тестов на COVID-19 не гарантируют полного выздоровления.

При нехватке воздуха и появлении проблем в работе сердца необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. После коронавируса у пациента может остаться фиброз легких, поэтому через месяц-полтора необходимо сделать КТ легких и пройти реабилитацию. Кроме того, важно контролировать уровень мочевины и креатина — их повышение может указывать на проблемы в работе почек. У некоторых переболевших также наблюдаются проблемы в работе поджелудочной железы.

Медик также напомнила о нарушениях в работе нервной системы. У переболевших COVID-19 могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания. Эксперт посоветовала повременить с серьезными физическими нагрузками, отказаться от посещения бани и от приема алкоголя.