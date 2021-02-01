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Инфекционист объяснила, как выявить осложнения после COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Инфекционист объяснила, как выявить осложнения после COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Лариса Ткаченков беседе с "Российской газетой" заявила, что последствия коронавируса могут проявиться спустя некоторое время после перенесенного недуга.
Врач подчеркнула, что коронавирус — это мультисистемное заболевание. Несмотря на то, что главный удар приходится на легкие, болезнь может поразить все органы. По словам Ткаченко, уже появились научные публикации, согласно которым COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета и привести к его декомпенсации.
Недомогания могут возникнуть даже у тех пациентов, чье состояние улучшилось. Именно поэтому так важно следить за самочувствие и возвращаться к прежнему режиму постепенно. Ткаченко обратила внимание на то, что отрицательные результаты тестов на COVID-19 не гарантируют полного выздоровления.
При нехватке воздуха и появлении проблем в работе сердца необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. После коронавируса у пациента может остаться фиброз легких, поэтому через месяц-полтора необходимо сделать КТ легких и пройти реабилитацию. Кроме того, важно контролировать уровень мочевины и креатина — их повышение может указывать на проблемы в работе почек. У некоторых переболевших также наблюдаются проблемы в работе поджелудочной железы.
Медик также напомнила о нарушениях в работе нервной системы. У переболевших COVID-19 могут возникнуть проблемы с памятью и концентрацией внимания. Эксперт посоветовала повременить с серьезными физическими нагрузками, отказаться от посещения бани и от приема алкоголя.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса.
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Коронавирус , "Российская газета"
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