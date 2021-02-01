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В Испании оценили вероятность попадания российской вакцины в Европу 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Испании оценили вероятность попадания российской вакцины в Европу
Фото: depositphotos.com
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя рассказала, может ли российская вакцина от коронавируса "Спутник V" попасть на европейский рынок. Об этом она сообщила в интервью телеканалу La Sexta.
По словам министра, вакцина, разработанная в России, должна доказать свое соответствие европейским стандартам:

"Институты ЕС кроме работы над тем, чтобы добиться, чтобы вакцины дошли до европейских граждан, должны также удостовериться, чтобы вакцины соответствовали медицинским европейским требованиям в плане эффективности".

Как отметила министр иностранных дел Испании, на рынок ЕС может попасть вакцина любых производителей в мире, которые смогут создать соответствующий требованиям препарат:

"Сейчас мы должны гарантировать, чтобы вакцины, которые получают европейские граждане, в том числе испанцы, были эффективны в защите от вируса COVID-19".

Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ назвала недостатки вакцин против COVID-19.
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Комментарии 1
Коронавирус , ЕС , ВОЗ
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