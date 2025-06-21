Что проверить, если в семье были случаи рака

Средний риск заболеть раком до 75 лет составляет 26%. Если учесть, что средняя продолжительность жизни в России 73 года, это довольно много. У некоторых злокачественных опухолей есть наследственный фактор, тогда вероятность повышается ещё больше. Вместе с врачом-онкологом Мариной Шориной разобрались, что нужно проверить у себя, если у кровного родственника был рак.

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Тест на генетические мутации

Генетика влияет далеко не на все виды рака, и наследственный фактор необязательное условие для болезни.

«Бывают генетически опосредованные типы опухолей, но многое зависит от локализации опухоли и конкретного пациента. Нельзя утверждать, что если у родственника был рак, то у других членов семьи автоматически повышается риск». Марина Шорина врач-онколог, химиотерапевт

К тому же передаётся не сама опухоль, а мутации в генах, которые повышают риск злокачественных образований, но не гарантируют их.

Известно несколько десятков таких мутаций. Например, изменения в генах BRCA1 и BRCA2 связаны с раком молочной железы, в генах MSH2, MSH6 или MLH1 — с раком толстой кишки, в генах CHEK2, BRCA1 и BRCA2 — с раком простаты.

Однако не всегда мутация в генах становится основной причиной рака. Могут быть и другие причины, поэтому сдавать генетические тесты нужно не всем родственникам, а только если у заболевшего подтвердился наследственный фактор.

«При обнаружении злокачественного процесса проводят генетические исследования профиля опухоли. Если подтверждается наследственный фактор, врачи предупреждают об этом пациента. Тогда близким кровным родственникам рекомендуют провериться на наличие этого фактора», — говорит врач.

Онкомаркеры

Раковые клетки выделяют специфические белки, ферменты или гормоны, это и есть онкомаркеры, их наличие в крови позволяет заподозрить злокачественный процесс. Большинство анализов на онкомаркеры не подходят для первоначального скрининга на рак, это вспомогательный инструмент диагностики. Они нужны, если врач уже подозревает опухоль или важно оценить эффективность лечения диагностированного рака.

У пациентов после 40 лет с семейным анамнезом рака обычно проверяют два вида онкомаркеров: у мужчин — ПСА (маркер рака простаты), а у женщин — СА-125 (маркер рака яичников).

«Остальные анализы на онкомаркеры сдают строго по показаниям, по назначению именно онколога. Самостоятельно сдавать их не нужно. Эти маркеры часто могут быть слегка повышены не только из-за онкопроцессов, но и из-за воспаления или доброкачественной опухоли. Это очень пугает пациента и приводит к дополнительным, совершенно лишним обследованиям, которые можно было бы и не делать», — считает онколог.

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Скрининг на рак

Всё вышесказанное не значит, что можно пропускать скрининги на рак. Есть онкологические заболевания, которые годами никак не проявляются. Обнаружить их на ранней стадии удаётся во время профилактических осмотров. При этом универсального списка обследований нет.

«Сроки и кратность обследований зависят от возраста пациента, хронических патологий и пола. Всё определяется в первичном звене — у терапевта по месту жительства или в клинике, где пациент постоянно наблюдается», — объясняет врач.

Ниже приведены только несколько исследований, которые желательно проходить регулярно, особенно если в семье уже были случаи рака.

Колоноскопия

После 45 лет и мужчинам, и женщинам нужно пройти колоноскопию (обследование толстой кишки). А если у близких родственников был колоректальный рак (особенно в раннем возрасте), начинать обследование нужно раньше. Это как раз тот случай, когда наследственный фактор может иметь значение.

По данным Американского общества онкологов, у 5% пациентов с колоректальным раком есть мутации в генах, которые повышают риск заболевания.

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Флюорография

Учёные всё ещё исследуют наследственный фактор рака лёгкого. Подозрение падает на мутации в генах CHEK2, ATM, TP53, BRCA1, EGFR, APC и PALB2. Однако понять, как сильно они влияют на риск развития болезни, сложно. Основную роль всё равно играют внешние факторы: курение, в том числе пассивное, и окружающая среда. Поэтому риск есть у всех.

Согласно рекомендациям Минздрава, раз в два года взрослым пациентам нужно проходить флюорографию. Она входит в список обследований при диспансеризации и профилактическом осмотре, поэтому её можно сделать по полису ОМС. В первую очередь она нужна для диагностики туберкулёза, но новообразования лёгких она тоже показывает, хотя есть более информативные методы диагностики, например эндоскопия.

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Маммография

Считается, что 5–10% случаев рака груди носят наследственный характер. Чаще всего причиной становятся мутации в генах BRCA1 и BRCA2. В норме эти гены помогают производить белки, которые восстанавливают повреждённую ДНК. Мутировавшие версии этих генов приводят к аномальному росту клеток, что запускает опухолевый процесс.

При этом Американское общество онкологов подчёркивает, что не всем женщинам с семейным анамнезом рака груди нужен тест на генетические мутации. Практика показывает, что у большинства из них нет поломок в генах, а опухоль всё равно развивается.

Для ранней диагностики целесообразнее раз в год проходить обследование:

ручной осмотр у врача (в России его проводят гинекологи в рамках профилактического приёма);

у врача (в России его проводят гинекологи в рамках профилактического приёма); маммографию — после 40 лет её делают раз в год.

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Жидкостная цитология и анализ на ВПЧ

Рак шейки матки — один из самых часто встречающихся. На его долю приходится 5,5% случаев всех онкологических заболеваний у женщин. Главная причина — вирус папилломы человека. Наследственный фактор здесь играет несущественную роль, хотя некоторые исследования показывают, что генетические особенности в некоторых семьях повышают восприимчивость к ВПЧ.

Для ранней диагностики рака шейки матки проводят ПАП-тест, или жидкостную цитологию с окрашиванием по Папаниколау. Из цервикального канала, который соединяет матку и влагалище, и поверхности шейки матки специальной щёткой берут образцы клеток. Девушкам до 29 лет рекомендуют сдавать такую цитологию раз в три года, а женщинам старше 30 лет — раз в пять лет.

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Вирус папилломы человека опасен не только для женщин. У мужчин он вызывает рак гортани, полости рта и ануса. Поэтому проверяться на ВПЧ нужно всем. Желательно сдавать мазок из урогенитального тракта, так как анализ крови малоинформативен. ВОЗ рекомендует после 30 лет проводить такое тестирование каждые пять лет.

Вывод можно сделать такой: проходить скрининг на рак нужно всем. Тем, у кого в семье были случаи рака, могут потребоваться дополнительные обследования, но только по согласованию с врачом-онкологом.

«Если у вашего родственника выявлено злокачественное новообразование и есть наследственный фактор, онколог сам предупредит о возможном наличии похожей или такой же опухоли у кровных родственников и порекомендует для них необходимый объём обследования», — говорит Марина Шорина.

Главное

Случаи рака в семье повышают риск злокачественного образования, но не гарантируют его. Есть виды опухолей, которые не зависят от генетического фактора. К тому же по наследству передаётся не сам рак, а мутации в генах, которые только повышают риск. Если у кровного родственника обнаружили рак, самостоятельно начинать диагностику не нужно. В случае необходимости онколог сам предупредит пациента, что близким тоже нужно пройти обследование. Однако это не значит, что скрининги бесполезны. Независимо от семейного анамнеза и наследственных факторов, нужно регулярно делать флюорографию и маммографию, а ещё проходить колоноскопию, делать жидкостную цитологию и сдавать анализы на ВПЧ.

Важные исследования