Как бесплатно сделать колоноскопию и кому она нужна

Эта процедура — золотой стандарт профилактики онкологических заболеваний кишечника. Разобрались, почему нужно пройти это обследование.

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О чём речь

Скрининговая колоноскопия — это профилактическое обследование, которое рекомендуют проходить всем людям старше 45 лет. Исследование помогает существенно снизить смертность от колоректального рака (опухоли толстой кишки) — одного из самых распространённых видов онкологических патологий.

Ежегодно им заболевает больше миллиона людей в мире. В России — свыше 50 тысяч каждый год, это население небольшого российского города.

Почему именно с 45 лет?

Колоректальный рак обычно развивается медленно. От появления первых изменённых клеток до формирования опухоли может пройти 10–15 лет. До 45 лет риск этого заболевания относительно невысок, с возрастом вероятность возрастает. Именно поэтому международные и российские медицинские организации рекомендуют начинать скрининг в этом возрасте.

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Что представляет собой процедура?

Колоноскопия — это исследование слизистой толстой кишки с помощью гибкой трубки с камерой на конце. Процедура позволяет врачу в реальном времени осмотреть всю поверхность кишки.

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И что же ищут при колоноскопии?

Главная цель скрининговой колоноскопии — обнаружение полипов. Это небольшие выросты на слизистой оболочке кишечника. Они, как правило, доброкачественные, но некоторые виды со временем развиваются в рак.

Полипы можно увидеть только при колоноскопии?

Проблема в том, что полипы обычно никак не проявляются — нет ни боли, ни других симптомов. Только колоноскопия позволяет вовремя их обнаружить. Удаление полипов на ранней стадии практически полностью устраняет риск их перерождения в злокачественную опухоль.

Это реально помогает? Есть данные о том, как колоноскопия помогает предотвратить рак?

Да, эффективность скрининговой колоноскопии доказана, о чём свидетельствуют данные из США. С 1980-х годов заболеваемость колоректальным раком в этой стране начала снижаться, и это в первую очередь связано с активным внедрением скрининговых программ. Согласно статистическим данным, с 2014 по 2018 год среди взрослых старше 50 лет заболеваемость колоректальным раком снижалась в среднем на 2% в год, что довольно много.

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Что будет, если найдут полип?

Его удалят прямо во время процедуры. Эта операция называется полипэктомия. Удалённый полип отправляют на гистологическое исследование, чтобы определить его природу:

Если он доброкачественный, то дополнительно ничего делать не нужно.

Если в полипе найдены предраковые изменения или раковые клетки, пациенту назначают дополнительные обследования или лечение.

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Если всё в порядке, когда провериться в следующий раз?

В разных странах по-разному. Например, в США рекомендуют делать колоноскопию каждые 10 лет. В России — каждые 5–7 лет. Однако сроки могут измениться, если у пациента есть факторы риска:

колоректальный рак у близких родственников;

ранее выявленные полипы;

воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона или язвенный колит).

В таких случаях врач может рекомендовать более частые обследования.

Это, конечно, неприятно. А насколько это больно?

Процедура действительно малоприятная, но всё не так плохо. Во-первых, современные эндоскопы очень тонкие и гибкие. Их введение в прямую кишку почти безболезненно. Во-вторых, в большинстве случаев колоноскопия проводится под седацией. Пациента вводят в медикаментозный сон. Человек ничего не чувствует и даже не помнит об исследовании.

Входит ли колоноскопия с седацией в полис ОМС?

Да, колоноскопию с седацией можно провести бесплатно. Единственное требование для этого — направление от врача. Его выдают, если есть подозрение на опухоль в кишечнике.

А какие симптомы могут указывать на рак кишечника?

Тревожный симптом — кровь в кале. Иногда это можно заметить по красным пятнам на туалетной бумаге. В таких случаях нужно обратиться к врачу. Среди других симптомов:

изменение стула,

снижение веса,

бледность, усталость (из-за анемии).

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Нужно ли готовиться к колоноскопии?

Да. Об этом подробно расскажет врач, поскольку подготовка — крайне важный этап. Она предусматривает:

отказ от твёрдой пищи за 1–2 дня до процедуры (разрешаются прозрачные бульоны, чай, вода);

за 1–2 дня до процедуры (разрешаются прозрачные бульоны, чай, вода); соблюдение специальной диеты за несколько дней до обследования (исключение клетчатки, злаков, овощей и фруктов);

за несколько дней до обследования (исключение клетчатки, злаков, овощей и фруктов); приём слабительных средств по назначенной врачом схеме для полного очищения кишечника;

средств по назначенной врачом схеме для полного очищения кишечника; временный отказ от некоторых лекарств (только по согласованию с врачом).

Что нельзя делать после колоноскопии?

садиться за руль автомобиля в течение суток, если процедура проводилась под седацией ;

если процедура проводилась под ; употреблять алкоголь в день процедуры;

в день процедуры; сразу нагружать себя тяжёлой физической работой ;

; переедать или есть тяжёлую пищу (жирную, острую) в первые часы после обследования.

Главное

Колоноскопия позволяет выявлять полипы и ранние опухоли ещё до появления симптомов. Удаление полипов сильно снижает риск развития рака, что спасает жизни многим людям. Процедура проводится под седацией и в норме переносится легко. При нормальных результатах достаточно проходить обследование раз в 5–7 лет. Главное, не откладывать диагностику, ведь рак кишечника развивается медленно и хорошо поддаётся лечению на ранних стадиях.

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