Как бесплатно сделать колоноскопию и кому она нужна
Эта процедура — золотой стандарт профилактики онкологических заболеваний кишечника. Разобрались, почему нужно пройти это обследование.
О чём речь
Скрининговая колоноскопия — это профилактическое обследование, которое рекомендуют проходить всем людям старше 45 лет. Исследование помогает существенно снизить смертность от колоректального рака (опухоли толстой кишки) — одного из самых распространённых видов онкологических патологий.
Ежегодно им заболевает больше миллиона людей в мире. В России — свыше 50 тысяч каждый год, это население небольшого российского города.
Почему именно с 45 лет?
Колоректальный рак обычно развивается медленно. От появления первых изменённых клеток до формирования опухоли может пройти 10–15 лет. До 45 лет риск этого заболевания относительно невысок, с возрастом вероятность возрастает. Именно поэтому международные и российские медицинские организации рекомендуют начинать скрининг в этом возрасте.
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Что представляет собой процедура?
Колоноскопия — это исследование слизистой толстой кишки с помощью гибкой трубки с камерой на конце. Процедура позволяет врачу в реальном времени осмотреть всю поверхность кишки.
И что же ищут при колоноскопии?
Главная цель скрининговой колоноскопии — обнаружение полипов. Это небольшие выросты на слизистой оболочке кишечника. Они, как правило, доброкачественные, но некоторые виды со временем развиваются в рак.
Полипы можно увидеть только при колоноскопии?
Проблема в том, что полипы обычно никак не проявляются — нет ни боли, ни других симптомов. Только колоноскопия позволяет вовремя их обнаружить. Удаление полипов на ранней стадии практически полностью устраняет риск их перерождения в злокачественную опухоль.
Это реально помогает? Есть данные о том, как колоноскопия помогает предотвратить рак?
Да, эффективность скрининговой колоноскопии доказана, о чём свидетельствуют данные из США. С 1980-х годов заболеваемость колоректальным раком в этой стране начала снижаться, и это в первую очередь связано с активным внедрением скрининговых программ. Согласно статистическим данным, с 2014 по 2018 год среди взрослых старше 50 лет заболеваемость колоректальным раком снижалась в среднем на 2% в год, что довольно много.
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Что будет, если найдут полип?
Его удалят прямо во время процедуры. Эта операция называется полипэктомия. Удалённый полип отправляют на гистологическое исследование, чтобы определить его природу:
- Если он доброкачественный, то дополнительно ничего делать не нужно.
- Если в полипе найдены предраковые изменения или раковые клетки, пациенту назначают дополнительные обследования или лечение.
Если всё в порядке, когда провериться в следующий раз?
В разных странах по-разному. Например, в США рекомендуют делать колоноскопию каждые 10 лет. В России — каждые 5–7 лет. Однако сроки могут измениться, если у пациента есть факторы риска:
- колоректальный рак у близких родственников;
- ранее выявленные полипы;
- воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона или язвенный колит).
В таких случаях врач может рекомендовать более частые обследования.
Это, конечно, неприятно. А насколько это больно?
Процедура действительно малоприятная, но всё не так плохо. Во-первых, современные эндоскопы очень тонкие и гибкие. Их введение в прямую кишку почти безболезненно. Во-вторых, в большинстве случаев колоноскопия проводится под седацией. Пациента вводят в медикаментозный сон. Человек ничего не чувствует и даже не помнит об исследовании.
Входит ли колоноскопия с седацией в полис ОМС?
Да, колоноскопию с седацией можно провести бесплатно. Единственное требование для этого — направление от врача. Его выдают, если есть подозрение на опухоль в кишечнике.
А какие симптомы могут указывать на рак кишечника?
Тревожный симптом — кровь в кале. Иногда это можно заметить по красным пятнам на туалетной бумаге. В таких случаях нужно обратиться к врачу. Среди других симптомов:
- изменение стула,
- снижение веса,
- бледность, усталость (из-за анемии).
Нужно ли готовиться к колоноскопии?
Да. Об этом подробно расскажет врач, поскольку подготовка — крайне важный этап. Она предусматривает:
- отказ от твёрдой пищи за 1–2 дня до процедуры (разрешаются прозрачные бульоны, чай, вода);
- соблюдение специальной диеты за несколько дней до обследования (исключение клетчатки, злаков, овощей и фруктов);
- приём слабительных средств по назначенной врачом схеме для полного очищения кишечника;
- временный отказ от некоторых лекарств (только по согласованию с врачом).
Что нельзя делать после колоноскопии?
- садиться за руль автомобиля в течение суток, если процедура проводилась под седацией;
- употреблять алкоголь в день процедуры;
- сразу нагружать себя тяжёлой физической работой;
- переедать или есть тяжёлую пищу (жирную, острую) в первые часы после обследования.
Главное
Колоноскопия позволяет выявлять полипы и ранние опухоли ещё до появления симптомов. Удаление полипов сильно снижает риск развития рака, что спасает жизни многим людям. Процедура проводится под седацией и в норме переносится легко. При нормальных результатах достаточно проходить обследование раз в 5–7 лет. Главное, не откладывать диагностику, ведь рак кишечника развивается медленно и хорошо поддаётся лечению на ранних стадиях.
Важные исследования
- Колоректальный рак — обзорная статья о том, что за последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в скрининге и лечении колоректального рака.
- Актуальность проведения скрининговой колоноскопии у пациентов моложе 45 лет — о том, что полипы толстой кишки выявляются и у пациентов в возрасте 25–45 лет, что подтверждает необходимость начала скрининга колоректального рака с 38–40 лет.
- Анализ непосредственных результатов открытых и лапароскопических резекций толстой кишки при раке — о сравнении эффективности традиционных и мини-инвазивных хирургических методов лечения колоректального рака.