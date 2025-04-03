Чекап после 40: шесть обследований, которые нужны каждой женщине

Раз в год профилактические осмотры у врача рекомендуют проходить всем женщинам. Однако список анализов зависит от многих факторов, в том числе от возраста. «Рамблер» разобрался, какие обследования надо пройти женщинам после 40 лет.

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Минимальный набор в любом возрасте включает:

измерение артериального давления;

анализ крови (с измерение уровня глюкозы и холестерина);

флюорографию (раз в два года);

ЭКГ;

оценка внутриглазного давления;

анализ крови на гепатит С.

После 40 лет добавляются несколько дополнительных скринингов.

Маммография

Это рентген-исследование молочных желёз. Оно позволяет выявить рак груди ещё до того, как опухоль можно будет нащупать во время осмотра. Начиная с 40 лет его делают ежегодно.

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УЗИ малого таза

Его нужно продолжать делать раз в год. Во время обследования врач оценивает состояние мочевого пузыря, яичников, матки, шейки матки и фаллопиевых труб. Гинекологические УЗИ обычно проводят трансвагинально (через влагалище), но если этот вариант невозможен, процедуру делают трансабдоминально (через живот) или трансректально (через прямую кишку).

Онкоцитология

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Главная причина делать её — вирус папилломы человека, а точнее его агрессивные штаммы ( 6, 11, 16 и 18). Чем дольше вирус находится в организме, тем выше риск рака шейки матки. Поэтому важно регулярно проходить скрининг. После 40 лет кровь на ВПЧ и мазок на цитологию (ПАП-тест) сдают раз в пять лет (если предыдущие результаты были отрицательными).

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Кал на скрытую кровь

Этот анализ входит в перечень обязательных не только для женщин, но и мужчин старше 40 лет. Его можно сделать бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации или профосмотра. Исследование кала помогает обнаружить скрытое кровотечение в отделах желудочно-кишечного тракта — это один из признаков колоректального рака.

Колоноскопия

Это тоже часть скрининга на колоректальный рак. Американское общество онкологов рекомендует проводить его с 45 лет, но пациентам с высоким риском (например, если у кровных родственников был колоректальный рак), начать можно с 40 лет.

С помощью специального оптического прибора врач оценивает состояние толстой и прямой кишки. Во время колоноскопии можно обнаружить полипы и взять биопсию (образец тканей для анализа) подозрительных участков.

ФГДС

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Начиная с 45 лет раз в год всем мужчинам и женщинам по ОМС делают гастроскопию (она же фиброгастродуоденоскопия или эзофагогастродуоденоскопия). Врач вводит гибкий шланг с камерой на конце в пищевод и осматривает желудок, двенадцатиперстную кишку и сам пищевод. Благодаря обследованию можно обнаружить рак, язву или атрофический гастрит.

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Если у близких родственников были онкологические заболевания отделов ЖКТ, гастроскопию нужно делать на 10 лет раньше возраста постановки диагноза. Например, у отца или матери рак желудка нашли в 50 лет, тогда детям ФГДС желательно пройти в 40 лет.

Главное

С возрастом список обязательных медицинских обследований расширяется. Всем женщинам после 40 лет нужно пройти маммографию, чтобы исключить рак груди, и сдать кал на скрытую кровь, чтобы не пропустить колоректальный рак. Раз в пять лет желательно сдавать кровь на ВПЧ и делать онкоцитологию мазка из мочеполового канала. Гастроскопию и колоноскопию начинают делать с 45 лет, но если в семье есть случаи рака отделов ЖКТ, обследования нужно делать раньше.