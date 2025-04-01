Российские учёные создали вакцину от ВПЧ. Разобрались, что это значит для пациентов

Большая часть взрослого населения планеты заражена вирусом папилломы человека. При этом инфекция почти всегда протекает бессимптомно и только в некоторых случаях образуются доброкачественные бородавки. Коварство ВПЧ в его онкогенности — он провоцирует рак, чаще всего шейки матки. Хорошая новость в том, что от вируса папилломы человека есть вакцина. Акушер-гинеколог Кристина Пришвина рассказала Рамблеру, как работает прививка от рака и почему мальчиков тоже надо прививать.

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека — это инфекция, которую вызывает одноимённый вирус. По данным ВОЗ, им заражаются 80% людей, которые ведут половую жизнь. В 90% случаях в течение года–полутора происходит элиминация ВПЧ — организм самостоятельно избавляется от него, особенно это характерно для молодых пациентов. Лекарств от ВПЧ с доказанной эффективностью нет, поэтому побороть его с помощью препаратов не получится.

Передаётся инфекция в основном половым путём, заразиться через сиденье унитаза или в бассейне нельзя. Презервативы сильно снижают риск передачи вируса, но их нельзя считать стопроцентной гарантией защиты. Чтобы заразиться, необязательно контактировать именно со слизистой половых органов, достаточно соприкосновения с кожей.

Есть больше 200 разновидностей вируса папилломы человека, условно их делят на четыре большие группы в зависимости от онкогенного риска. Рак может вызвать любой тип ВПЧ, просто одни с большей долей вероятности, другие — с меньшей. При этом один человек может быть носителем сразу нескольких типов вируса.

ВПЧ низкого риска: 3, 6, 11, 13, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 72, 73;

ВПЧ среднего риска: 30, 35, 45, 52, 53, 56, 58;

ВПЧ высокого риска: 16, 18, 31, 33, 39, 50, 59, 64, 68, 70;

ВПЧ неонкогенного типа (все остальные).

Некоторые типы ВПЧ, в основном неонкогенного типа, могут вызывать кондиломы и папилломы — это доброкачественные и безболезненные разрастания кожи, в народе их называют бородавками. Кондиломы и папилломы могут появляться на любом участке кожи и слизистых, в том числе в области заднего прохода и половых органов. Такие наросты безопасны и не перерождаются в рак. Они могут бесследно исчезнуть и без лечения, но если бородавки доставляют неудобства, их можно удалить.

ВПЧ и рак

По статистике, вирус папилломы человека есть у 98% женщин с раком шейки матки и у 52% мужчин с раком полового члена. Также ВПЧ связан с раком гортани, полости рта, ануса, влагалища и вульвы. Только в 2020 году ВПЧ стал причиной рака у 730 тысяч мужчин и женщин по всему миру. Самым опасным считают ВПЧ 16 и 18 типов: 70% случаев рака шейки матки связаны именно с ними.

На фоне инфекции ВПЧ рак начинается не сразу, сначала развивается дисплазия – изменение структуры клеток. Вирус проникает в клетки эпителия и размножается там. Эти клетки постепенно отмирают и отшелушиваются с поверхности слизистых оболочек, поэтому часто ВПЧ проходит сам по себе. Однако если вирус попадает в стволовые клетки, которые находятся между слоями эпителия, риск серьёзных изменений повышается. Чем дольше инфекция остается в организме, тем выше вероятность того, что клетки начнут бесконтрольно делиться. Постепенно возникает дисплазия, которая может перерасти в рак.

Не каждая женщина с ВПЧ заболевает раком шейки матки — у многих инфекция проходит самостоятельно. Лишь длительное или хроническое присутствие вируса может вызвать клеточные изменения, которые ведут к раковым опухолям. На развитие заболевания влияет несколько факторов. Во-первых, тип вируса, во-вторых, состояние иммунной системы. Если иммунитет ослаблен, организм не способен эффективно бороться с инфекцией. Также риск развития рака повышают курение, алкоголь и другие вредные привычки. Кристина Пришвина репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач-диетолог, нутрициолог, врач УЗИ

Анализ на ВПЧ и диагностика шейки матки

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сдавать анализы на ВПЧ онкогенных типов всем мужчинам и женщинам после 30 лет. Если вирус обнаруживается, тестирование повторяют через год, если вируса нет — следующий анализ сдают через пять лет.

Анализ на ВПЧ подразумевает оценку мазка из урогенитального тракта методом ПЦР. Анализ крови на ВПЧ неинформативен.

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Скрининг на рак шейки матки также включает ПАП-тест (цитология с окраской по Папаниколау). Из цервикального канала (соединяет матку и влагалище) и поверхности шейки матки щёткой берут образцы клеток, которые помещают в специальную жидкость или на стёкла, а потом окрашивают разными растворами.

Атипичные (изменённые) клетки меняют цвет и форму: чем больше изменённых клеток, тем выше степень дисплазии (изменения структуры клеток). Девушкам в возрасте от 21 до 29 лет цитологию делают раз в три года. Женщинам старше 30 лет — раз в пять лет.

Этот тест позволяет выявить аномальные клеточные изменения и определить предраковые и ракозаменяющие состояния в эпителиальных клетках шейки матки, влагалища и цервикального канала. Такая диагностика высокочувствительна и позволяет оперативно обнаружить опасные изменения на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Ещё один метод диагностики рака — кольпоскопия. Это исследование шейки матки с помощью специального оптического прибора — кольпоскопа.

Такая диагностика позволяет более детально рассмотреть состояние шейки матки и влагалища. Кольпоскоп увеличивает изображение в несколько десятков раз. Детализированный осмотр помогает выявить даже минимальные изменения на слизистой, которые могут быть незаметны при обычном осмотре.

Есть два варианта кольпоскопии: традиционная и расширенная. При традиционной врач оценивает состояния шейки матки только визуально, при расширенной – проводит специальные тесты: уксусную пробу и йодную (пробу Шиллера).

Уксусная кислота позволяет найти участки, где клетки изменены, поскольку они белеют на её фоне. Проба Шиллера помогает выделить участки, которые не окрашиваются йодом, что также может указывать на патологию. Эти методы дают врачу возможность более точно оценить цвет и рельеф слизистой и сосудистый рисунок. Это важно, чтобы выявить лейкоплакию (ороговение слизистой), дисплазию и другие болезни на ранних стадиях.

Если по результатам скрининга врач подозревает плоскоклеточный рак шейки матки, назначают анализ крови на антиген плоскоклеточного рака (SCC). Этот показатель может быть повышен у пациенток с раком шейки матки.

Анализ SCC помогает диагностировать, отслеживать и прогнозировать развитие болезни. Например, уровень SCC может снижаться во время лечения, а при рецидиве — снова повышаться. Высокий уровень антигена плоскоклеточного рака также может указывать на более агрессивную форму рака. Однако SCC нельзя считать абсолютно специфичным показателем для рака шейки матки. Поэтому его результаты нужно рассматривать в комплексе с другими методами диагностики.

Вакцина от рака

Единственный известный сегодня метод защиты от ВПЧ — вакцинация. Так как вирус напрямую связан с раком, вакцины от ВПЧ называют прививкой от рака.

В России ранее были доступны только импортные препараты: четырехвалентная вакцина «Гардасил–4» и двухвалентная вакцина «Церварикс». Есть ещё девятивалентная «Гардасил-9», но в нашей стране она пока не зарегистрирована.

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Валентность означает, от скольких типов ВПЧ защищает вакцина: «Гардасил–4» формирует иммунитет против ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типа, а «Церварикс» — от 16 и 18 (самых онкогенных).

Вакцину эффективнее вводить до начала половой жизни, обычно рекомендуют прививаться в возрасте от 9–12 лет до 26 лет. Мальчикам прививку от ВПЧ тоже делают. Во-первых, ВПЧ вызывает не только рак шейки матки, но ещё и рак полового члена и гортани. Во-вторых — вакцинация мужского населения снижает риск передачи вируса во время половых контактов и общую распространенность ВПЧ в популяции.

Вакцинация от ВПЧ рекомендуется не только подросткам, но и женщинам старше 26 лет. Даже если у пациентки уже был контакт с одним типом вируса, вакцина защитит её от других. Кроме того, вакцинация может снизить вероятность рецидивов у женщин, у которых уже есть изменения шейки матки, связанные с ВПЧ. В странах, где активно проводят иммунизацию, например, в Австралии, наблюдается снижение числа случаев рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ.

Детям до 15 лет вводят две дозы препарата с интервалом 6–12 месяцев. Пациентам старше 15 лет и взрослым рекомендуют трёхкратное введение препарата c интервалами в один и в шесть месяцев.

В марте 2025 года в России выпустили собственную вакцину от ВПЧ. Компания «Нанолек» официально зарегистрировала препарат «Цегардекс». Это внутримышечная суспензия стала четвёртой в мире вакциной от ВПЧ и первой — отечественного производства.

Согласно инструкции, новая вакцина, как и «Гардасил», защищает от четырёх самых агрессивных штаммов вируса папилломы человека: 6, 11, 16 и 18. Полный курс вакцинации состоит из трёх доз, его проводят по схеме 0-2-6. Это значит, что вторую дозу вводят через два месяца, а третью — через шесть месяцев после первой.

Пока «Цегардексом» могут привиться только пациенты старше 18 лет, так как клинические испытания проводились на взрослых. В пресс-службе фармкомпании заявили, что сейчас они проводят такие же испытания с участием подростков от 9 до 17 лет. Если они пройдут успешно, препарат можно будет использовать для вакцинации детей.

Ожидается, что «Цегардекс» постепенно заменит импортные аналоги на российском рынке, а позже начнёт поставляться на экспорт в другие страны.

Прививка от ВПЧ пока не входит в национальный календарь обязательных прививок в России. Её можно сделать в частных клиниках и в некоторых регионах по территориальной программе ОМС.

Главное

ВПЧ — вирус папилломы человека, который передаётся половым путём. Инфекция протекает почти бессимптомно, и пациент обычно не догадывается, что заражён. Лекарств от ВПЧ нет, но в 90% случаях организм самостоятельно справляется с вирусом. У вируса несколько сотен типов, некоторых из них вызывают рак шейки матки, полового члена, гортани и других органов. Самыми опасными для женщин считаются типы 16 и 18 — большинство случаев рака шейки матки связаны именно с ними. Есть вакцины от ВПЧ, прививаться желательно в детстве до начала половой жизни. Мальчиков тоже вакцинируют, чтобы снизить риск рака половых органов и гортани. Взрослым вакцинация показана, если есть вероятность заразиться ВПЧ.