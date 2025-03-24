Как проверить грудь: шпаргалка против рака

Каждые 14 секунд в мире одна женщина узнаёт, что у неё рак молочной железы. Хорошая новость — он успешно лечится, и больше 90% пациенток выздоравливают. Плохая — это актуально только для ранних стадий. Поэтому каждой женщине рекомендуют регулярно проводить самодиагностику. Врач-онколог, маммолог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Роман Евстратов рассказал «Рамблеру», как проверить себя дома и какие симптомы должны насторожить.

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Что делать

Самостоятельно осматривать молочные железы нужно женщинам любого возраста. Желательно делать это регулярно.

«Обычно грудь осматривают, когда заканчивается менструация. В этот период молочная железа более мягкая и не такая чувствительная. Удобнее всего делать это в ванной перед зеркалом». Роман Евстратов врач-онколог, онкодерматолог, хирург, маммолог

Шаг 1. Осмотреть бюстгальтер. Нужно понять, есть ли на нём следы выделений из сосков. Они могут быть в виде мокрых пятен или разводов.

Шаг 2. Оценить состояние кожи груди. Значимы любые изменения: покраснения, сыпь, вкрапления другого цвета, припухлость или «апельсиновая корочка».

Шаг 3. Оценить подвижность молочных желёз. Нужно поднимать обе руки вверх и вниз перед зеркалом.

«Так будет видно, как двигаются железы относительно грудной стенки. Они должны равномерно подниматься и опускаться. Никаких помех или асимметрий при этих движениях быть не должно», — объясняет врач-онколог.

Шаг 4. Проверить грудь на ощупь. Удобнее делать это уже под душем, когда кожа смочена водой и мылом. Нужно противоположной рукой прощупать грудь: правой рукой — левую, левой — правую.

«Есть две техники: проверять грудь по спирали (постепенно сужая круг) или по квадрантам. Я обычно рекомендую второй вариант. Нужно условно разделить грудь на четыре квадрата и равномерно ощупать каждый, слегка надавливая пальцами на железу», — советует специалист.

Уплотнения, шишки, бугорки и любые нетипичные изменения ткани — повод обратиться к маммологу.

Шаг 5. Проверить, есть ли выделения. Для этого нужно сдавить сосок пальцами. Выделения (секреция) любого цвета и консистенции требуют очной консультации врача.

Шаг 6. Осмотреть грудь лёжа. Так ткани будут равномерно распределяться по грудной клетке. В таком положении нужно снова пропальпировать железы по квадратам и обращать внимание на любые уплотнения.

Шаг 7. Осмотреть подмышечные лимфоузлы. Они расположены близко к молочной железе, поэтому рак груди их тоже поражает.

«Нужно отвести руку в сторону и прощупать лимфоузлы под мышкой. Там не должно быть никаких уплотнений, припухлости или болезненных изменений», — говорит Роман Евстратов.

Есть наглядная шпаргалка от международной кампании против рака груди «Узнай по лимонам». Запомнить, какие изменения молочных желёз должны насторожить, предлагают на примерах с фруктами.

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Какие обследования нужно пройти

Золотой стандарт диагностики рака груди — маммография. Это снимок молочной железы в нескольких проекциях на специальном рентгеновском аппарате (маммографе). Он может выявить опухоль ещё до того, как она начнёт чувствоваться на ощупь.

Женщинам после 40 лет рекомендуют делать маммографию раз в год, даже если нет никаких жалоб. Пройти обследование бесплатно по полису ОМС можно или в рамках диспансеризации (раз в три года после 39 лет и раз в два года после 50 лет), или по направлению врача.

До 40 лет, если нет жалоб и повышенного риска рака груди, можно ежегодно делать УЗИ молочных желёз. Помочь с осмотром и при необходимости направить на исследование может гинеколог. В рамках стандартного приёма он обычно тоже осматривает грудь.

«Важно понимать, что и ультразвуковое исследование, и маммография — это скрининговые методы обследования. И если они выявляют любые изменения, могут потребоваться дополнительные исследования. Например, МРТ молочных желёз с контрастированием. Она более информативна для постановки конкретного диагноза», — объясняет специалист.

Когда нужны анализы крови

Специфических анализов на рак груди нет. Есть исследования на онкомаркеры (вещества, которые выделяет раковые клетки), но они ненадёжны.

«Онкомаркеры мы назначаем в процессе лечения уже диагностированного рака и по изменениям показателей смотрим на эффективность терапии. Просто так их сдавать нет смысла», — объясняет онколог Роман Евстратов.

Анализы на онкомаркеры: что показывают и когда они не нужны

Есть ещё один анализ крови — исследование на мутацию в генах BRCA1, BRCA2 и других. Это генетические маркеры рака груди. У женщин с поломками в этих генах опухоли молочных желёз встречаются чаще.

«Анализ назначают женщинам, у которых в семейной истории есть рак молочной железы. Например, он был у бабушки, мамы или другого кровного родственника. Назначать это исследование в других случаях бессмысленно», — объясняет врач.

Главное

Рак груди хорошо поддаётся лечению на ранних стадиях, поэтому важно диагностировать опухоль, когда она ещё маленькая. Для этого важно каждый месяц в начале цикла самостоятельно проверять грудь. Нужно пальпировать молочные железы, оценивать состояние кожи и лимфоузлов под мышками. Любые уплотнения или изменения — повод обратиться к врачу. После 40 лет всем женщинам рекомендуют раз в год проходить маммографию. До этого возраста можно делать УЗИ молочных желёз. Специальных анализов крови на рак груди нет, но, если есть показания или высокий генетический риск, можно сдать кровь на онкомаркеры и мутации в генах BRCА.

Важные исследования