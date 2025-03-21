Бактерия, алкоголь и ещё три причины гастрита

Причина этой болезни не всегда в Helicobacter pylori, а последствия без лечения могут быть тяжёлыми. Разобрались, как возникает гастрит, как его лечат и почему он опаснее, чем кажется.

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Что такое гастрит и каким он бывает

Это воспаление слизистой оболочки желудка. Острый гастрит возникает внезапно и длится недолго. Хронический усиливается постепенно, беспокоит годами и без лечения приводит к тяжёлым последствиям.

При воспалении в желудке могут возникать разрывы и появляться ранки (язвы). Такой гастрит называется эрозивным. Бывает и так, что воспаление протекает без эрозий и язв (неэрозивный гастрит).

Болезнь также классифицируют в зависимости от причины. Например, гастрит может быть:

алкогольным,

аутоиммунным,

медикаментозным (или лекарственным),

инфекционным,

стрессовым (возникает или обостряется на фоне сильного стресса).

Почему возникает

Основная причина хронического гастрита — хеликобактерная инфекция. Возбудитель Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) может жить в агрессивной кислой среде желудка. Бактерия выделяет токсины и ферменты, которые разрушают защитную слизь желудка. Это позволяет ей прикрепляться к слизистой.

Один из ферментов H. pylori — уреаза. С её помощью бактерия расщепляет мочевину, которая входит в состав желудочного сока. При этом выделяются углекислый газ и аммиак, с помощью которых возбудитель нейтрализует действие соляной кислоты. Токсины, аммиак и разрушение защитной слизи — основные причины воспаления.

Другими причинами гастрита могут быть:

длительный приём нестероидных противовоспалительных препаратов (они подавляют выработку простагландинов — веществ, которые помогают восстанавливать слизистую);

препаратов (они подавляют выработку простагландинов — веществ, которые помогают восстанавливать слизистую); вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем);

привычки (курение, злоупотребление алкоголем); стрессы;

аутоиммунные заболевания, при которых иммунитет ошибочно атакует клетки желудка;

заболевания, при которых иммунитет ошибочно атакует клетки желудка; некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, например болезнь Крона;

рефлюкс желчи, когда она попадает в желудок (из двенадцатиперстной кишки) и раздражает его слизистую;

когда она попадает в желудок (из двенадцатиперстной кишки) и раздражает его слизистую; некоторые агрессивные виды лечения (химиотерапия, радиотерапия).

Ещё один фактор риска — возраст. С годами слизистая желудка истончается и становится более уязвимой.

Как проявляется гастрит

Гастрит может быть бессимптомным, но чаще всего он сопровождается:

болью — жгучей или ноющей в верхней части живота (эпигастрии);

— жгучей или ноющей в верхней части живота (эпигастрии); тошнотой, особенно по утрам или после еды (в тяжёлых случаях возможна рвота);

особенно по утрам или после еды (в тяжёлых случаях возможна рвота); ощущением тяжести, вздутием;

вздутием; ухудшением аппетита.

При эрозивном гастрите возможны внутренние кровотечения. В таком случае появляется чёрный кал. Возникает одышка, а кожа становится бледной. Если есть рвота, то в рвотных массах можно заметить примеси крови в виде кофейной гущи. При таких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.

У врача: диагностика гастрита

Сначала гастроэнтеролог или терапевт опросит пациента и уточнит, есть ли факторы риска (например, длительный приём лекарств, курение и т. д.) Также специалист обратит внимание, есть ли налёт на языке и неприятный запах изо рта — это часто бывает при гастрите. Затем пациента направят на анализы:

общий и биохимический анализы крови;

и анализы крови; анализ кала на кровь;

на кровь; дыхательный тест на хеликобактерную инфекцию (её можно определить по составу выдыхаемого воздуха);

тест на хеликобактерную инфекцию (её можно определить по составу выдыхаемого воздуха); инструментальные исследования: УЗИ, гастроскопия (введение в желудок тонкого зонда с камерой), рентген с контрастом.

Как лечат

Это зависит от его формы — острой или хронической.

Острый гастрит

На первом этапе пациенту дают выпить 2–3 стакана тёплой воды, после чего нужно вызвать рвоту. В течение первых двух суток на верхнюю часть живота прикладывают холодные компрессы. Всё это время показано голодание с постепенным переходом к щадящей диете, которая предусматривает:

дробное питание — 5–6 раз в сутки маленькими порциями;

питание — 5–6 раз в сутки маленькими порциями; употребление только варёной или пареной пищи;

или пищи; исключение жирных , жареных и острых блюд;

, и блюд; отказ от курения и алкоголя.

Диеты, как правило, придерживаются в течение двух недель.

Также при остром гастрите назначают:

спазмолитики;

препараты, снижающие выработку соляной кислоты (в частности, ингибиторы протонной помпы);

антациды (влияют на кислотность) и обволакивающие препараты;

противорвотные лекарства (если беспокоит сильная тошнота или рвота).

Если есть подтверждение, что причина гастрита H. pylori, то назначают антибиотики (как правило, сразу два или три препарата курсом на 10–14 дней).

Лечение хронического гастрита

Оно во многом похоже на терапию острого, но длится дольше. Если установлена аутоиммунная природа болезни, то назначают гормональные противовоспалительные препараты — кортикостероиды. Чтобы улучшить моторику желудка, прописывают прокинетики. Эти препараты снижают частоту заброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок.

Важно. Полностью вылечить хронический гастрит нельзя. Задача — добиться стойкой продолжительной ремиссии (отсутствия воспаления и симптомов).

Что будет, если не лечить гастрит

Со временем появляются осложнения, такие как:

язвы желудка;

атрофический гастрит (с истончением слизистой и уменьшением секреции желудочного сока);

анемия, возникающая на фоне кровотечений;

рак желудка (может возникать при атрофическом гастрите).

Главное

Гастрит — это воспаление слизистой желудка, которое может быть острым или хроническим. Его главные причины — инфекция Helicobacter pylori, длительный приём нестероидных противовоспалительных средств, стрессы и вредные привычки. Симптомы бывают разными: от лёгкого дискомфорта до сильных болей, тошноты и даже кровотечений. Лечение гастрита предполагает диету, приём препаратов, снижающих кислотность желудка, антибиотиков (если причина в инфекции), а также устранение неблагоприятных факторов.

Важные исследования