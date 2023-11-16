Нервная анорексия в фото: почему люди перестают есть

16 ноября признано Международным днем борьбы с анорексией. Согласно статистике, 5-10% людей с данным диагнозом умирают. При этом 90-95% страдающих анорексией — это женщины.

Что это за заболевание, как распознать его на ранней стадии и чем оно опасно? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Нервная анорексия, часто называемая просто анорексией, — это расстройство пищевого поведения, характеризующееся аномально низкой массой тела, сильным страхом набрать вес и искаженным восприятием своего тела.

Чтобы предотвратить увеличение веса или продолжить худеть, люди с анорексией обычно строго ограничивают количество потребляемой ими пищи. Они могут контролировать потребление калорий, вызывая рвоту после еды или злоупотребляя слабительными, диетическими добавками, мочегонными средствами или клизмами. Они также могут пытаться сбросить вес, чрезмерно занимаясь физическими упражнениями. Независимо от того, сколько веса потеряно, человек продолжает бояться поправиться.

При этом на самом деле анорексия, как утверждают врачи, не связана с едой. Это крайне нездоровый, а иногда и опасный для жизни способ справиться с эмоциональными проблемами.

Причины анорексии

у самого человека или у кого-либо из его семьи были расстройства пищевого поведения, депрессия, алкогольная или наркотическая зависимость;

человека критиковали за привычки в еде, внешность или вес;

человек сильно озабочен стройностью, особенно если на него оказывают давление со стороны общества, например, исследования показали, что у девушек-моделей более высокая частота субклинической формы нервной анорексии;

повышена тревожность, низкая самооценка, перфекционизм;

человек подвергался сексуальному насилию, пережил сильный стресс, соблюдал строгие диеты. Точная причина анорексии и других расстройств пищевого поведения неизвестна. Риск заболеть выше , если:

Симптомы анорексии

У человека необычно низкий индекс массы тела (ИМТ);

он постоянно смотрит на себя в зеркало и проверяет, ничего ли не изменилось, взвешивается;

пропускает приемы пищи, ест очень мало или избегает употребления любых продуктов, которые, по его мнению, способствуют набору веса;

считает себя толстым при здоровом или недостаточном весе;

есть физические проблемы: головокружение, выпадение волос, сухость кожи, прекращение менструации.

Опасные осложнения

Анорексия приводит к многочисленным осложнениям. В самом тяжелом состоянии — к летальному исходу. Смерть может наступить внезапно, даже если у человека нет серьезного недостатка веса. Это может быть результатом нарушения сердечного ритма (аритмии) или дисбаланса электролитов — минералов: натрия, калия и кальция, которые поддерживают баланс жидкости в нашем организме.

Анемия

Проблемы с сердцем: пролапс митрального клапана, нарушение сердечного ритма или сердечная недостаточность

Потеря костной массы (остеопороз), повышающая риск переломов

Потеря мышечной массы

Отсутствие менструации у женщин

Снижение уровня тестостерона у мужчин

Желудочно-кишечные проблемы: запор, вздутие живота или тошнота

Проблемы с почками

Если человек с анорексией страдает от серьезного недоедания, каждый орган в организме может быть поврежден, включая мозг, сердце и почки. Это повреждение может быть необратимым, даже если анорексия находится под контролем. Среди других частых осложнений:

В дополнение к множеству физических осложнений, люди с анорексией часто сталкиваются с психическими расстройствами:

Депрессией

Расстройством личности

Обсессивно-компульсивным расстройством

Наркотической и алкогольной зависимостью

Суицидальными мыслями