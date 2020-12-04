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Стопкоронавирус.рф

«Плачу, когда вижу это»: медики показали, как их «истерзала» пандемия 

Анна Арсеньева 2 часа назад
28-летняя медсестра из США Кэтрин работает в отделении интенсивной терапии. Недавно девушка опубликовала в Twitter фото себя, измученной пандемией коронавируса.
Как рассказала Кэтрин в интервью изданию BuzzFeed, то, как представляет себе большинство медсестер, в белых выглаженных халатах, очень далеко от реальности. Однажды, когда она вышла из палаты с больными, была ошарашена своим внешним видом:

"Я была вся в поту, моя волосы торчали прямо из маски и лицевого щитка. Вмятины, оставленные СИЗ на моем лице, были глубокими и красными".

По словам медсестры, наблюдать за тем, как умирают люди, — ужасно.

"COVID — это жестокая болезнь. Я бы не пожелала такого своему злейшему врагу".

Пост Кэтрин сразу стал вирусным: его прокомментировали почти 90 тысяч человек, а лайкнули — около миллиона.

"Плачу, когда вижу это. Я чувствую вашу усталость, боль и печаль. Когда я потеряла 11 пациентов за год, работая в вечернюю смену, я перешла в дневную. Я не могу представить, какое горе они чувствуют", "Спасибо, что поделились. Людям нужно видеть реальную жизнь в опасности, особенно, если они не заботятся о своей", — написали пользователи.

Своими фото девушка запустила челлендж How It Started vs. How It’s Going. Медики со всего мира начали показывать свои снимки до и после COVID-19. "Рамблер" собрал галерею их фото.
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