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Стопкоронавирус.рф

Какие напитки способны подавить коронавирус: мнение ученых 

Мира Маркина 4 часа назад
В последние несколько недель число зараженных коронавирусом в России стремительно растет. 17 ноября в РФ зафиксировали 22 410 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Тенденция с увеличением количества зараженных наблюдается по всему миру.
Тем временем ученые пытаются изобрести новые способы для борьбы с COVID-19. Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".
Не так давно исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма заявили, что нашли натуральные продукты, способные подавить до 97% патогенов коронавируса в организме.
По словам специалистов, как и все респираторные заболевания, коронавирус в первую очередь поражает глотку пациента. Эксперты установили, что вирулицидным эффектом обладают соки граната и черноплодной рябины, а также зеленый чай.
Черноплодная рябина подавляет активность коронавируса на 97%, в то время как сок граната и зеленый чай на 80%.
По мнению экспертов, эти напитки могут ослабить COVID-19 за счет того, что содержат оказывающие негативное влияние на вирус растительные полифенолы. Кроме того, данные напитки создают кислую среду.
Однако полученные исследователями данные еще предстоит оценить научному сообществу.
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