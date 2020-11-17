В последние несколько недель число зараженных коронавирусом в России стремительно растет. 17 ноября в РФ зафиксировали 22 410 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Тенденция с увеличением количества зараженных наблюдается по всему миру.

Тем временем ученые пытаются изобрести новые способы для борьбы с COVID-19. Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".

Не так давно исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма заявили, что нашли натуральные продукты, способные подавить до 97% патогенов коронавируса в организме.

По словам специалистов, как и все респираторные заболевания, коронавирус в первую очередь поражает глотку пациента. Эксперты установили, что вирулицидным эффектом обладают соки граната и черноплодной рябины, а также зеленый чай.

Черноплодная рябина подавляет активность коронавируса на 97%, в то время как сок граната и зеленый чай на 80%.

По мнению экспертов, эти напитки могут ослабить COVID-19 за счет того, что содержат оказывающие негативное влияние на вирус растительные полифенолы. Кроме того, данные напитки создают кислую среду.

Однако полученные исследователями данные еще предстоит оценить научному сообществу.