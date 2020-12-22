Какие продукты помогут предотвратить деменцию 

Правильное питание — один из факторов, помогающих предотвратить когнитивные нарушения в старости, от которых страдает множество людей по всему миру. Даже если до вашей пенсии еще далеко, не пренебрегайте этими продуктами, чтобы сохранить умственное здоровье в будущем. Подробнее о еде и напитках, которые препятствуют развитию деменции, — в материале "Рамблера".

Темный шоколад

2-3 кусочка темного шоколада с высоким содержанием какао и без сахара способствуют омоложению мозга. Темный шоколад усиливает кровообращение в области гиппокампа — участке мозга, отвечающем за память и анализ информации.

Кофе

В кофейных зернах содержится химическое вещество, которое, как показывают исследования, защищает от болезни Альцгеймера. Однако злоупотреблять напитком не стоит, — ограничьтесь одной чашкой по утрам.

Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами, которые омолаживают мозг не хуже темного шоколада. Это касается как свежих ягод, так и замороженных.

Орехи

В орехах и семечках содержатся омега-3, селен и витамин Е, которые крайне положительно влияют на работу мозга.

Чай

Все чаи, вне зависимости от сортов, богаты катехинами, которые борются с поврежденными сосудами и воздействием свободных

радикалов.

Зеленые овощи

Листовая зелень содержит целебный лютеин, который помогает увеличивать количество серого вещества в части мозга, ответственной за память и способность к обработке информации.