Что съесть при недомогании вместо таблеток 

Слабость и другие симптомы недомогания подчас настигают нас в самый неподходящий момент. Однако, если это единичный случай, — не спешите принимать таблетки. Порой достаточно съесть всего один продукт, чтобы улучшить самочувствие. Подробнее об этой полезной еде — в материале "Рамблера".

Брокколи

Этот и другие овощи, богатые витамином C, станут незаменимыми помощниками при болях в суставах. Витамин C играет ключевую роль в синтезе коллагена, а он, как известно, — основной компонент хрящевой и костной тканей.

Цельнозерновые

Овсянка, цельнозерновой хлеб или крекеры — эти углеводы, которые не содержат жиры, провоцируют выработку серотонина. За счет этого вы почувствуете себя более умиротворенным, и стресс как рукой снимет.

Форель

Жирная рыба вроде форели, сардины или сельди богата ненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые снижают выработку простагландинов. Последние, в свою очередь, нередко становятся причиной головных болей. Вот почему при мигренях врачи советуют налегать на жирную рыбу.

Шоколад

Примерно 15 грамм горького шоколада избавят вас от раздражительности. И все благодаря аминокислоте L‑триптофан, которая улучшает выработку серотонина.

Чай

Если вы давно боретесь с неприятным запахом изо рта, попробуйте выпивать чашку чая после каждого приема пищи. Вещества, содержащиеся в напитке, останавливают размножение бактерий.

Семена льна

Две ложки семян льна в салате или каше способны избавить многих женщин от менструальных спазмов. Благодаря омега-3 лен снижает выработку определенных простагландинов, что позволяет облегчить боль.