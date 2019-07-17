Диагностика по цвету: о чем молчит стул

На цвет стула влияет множество разных факторов: начиная от физиологии конкретного человека и заканчивая едой и лекарствами, которые он принимал. Если человек хотя бы иногда интересуется результатами труда своего кишечника, то, скорее всего, он заметит, что цвет колеблется от светлых до темных оттенков коричневого. Это норма. Если же цвет продуктов собственной жизнедеятельности оказался полной неожиданностью, стоит обратиться к врачу. Объясняем, почему так важно обращать внимание на цвет и как расшифровать послания организма.

Коричневый. Оттенок может колебаться от светлого до темного, но в целом это показатель нормальной работы организма. После приема пищи желчь попадает в кишечник и под действием бактерий превращается в билирубин, а затем в стеркобилин, который и отвечает за коричневый цвет. Чем больше мяса ест человек, тем темнее оттенок.

Светлый. Стул может приобретать светлый оттенок, когда в рационе преобладают молочные продукты. Если других изменений нет, ничего не болит, то беспокоиться пока не стоит.

Желтый. При нарушении усвоения жиров стул желтеет. Если вы не переели жирного накануне и желтый цвет сохраняется более двух дней, стоит немедленно обратиться к врачу. Такое изменение указывает на проблемы с желчным пузырем или поджелудочной железой.

Красный. В такой цвет стул может окраситься из-за свеклы или красителей, присутствующих в продуктах. Во всех остальных случаях за красный отвечает кровь — это может указывать на кровотечение из-за геморроя и другие серьезные проблемы.

Белый. Если ваш рацион не менялся, а цвет стула стал белым или серо-глинистым, это может говорить о гепатите, желчнокаменной болезни или опухоли поджелудочной железы.

Зеленый. К такому стулу не привыкать любителям шпината, брокколи, петрушки и другой зелени. Если же вы к ним не относитесь, то такое изменение говорит проблемах с печенью или пищевом отравлении.

Черный. Врачи называют такой стул меленой. Это опасный симптом, который указывает на кровотечение в желудке или тонком кишечнике, черный цвет стулу придает кровь, которая по мере прохождения от тонкого кишечника к толстому становится черной.