1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом

Франко Москино. Итальянский модельер Франко Москино, создатель бренда MOSCHINO, внес огромный вклад в мир моды. Его одежда и аксессуары являли собой вольную смелую фантазию и вызов обществу. В 1994 году СПИД настолько подорвал здоровье Москино, что модельер скончался от сердечного приступа.

6/6 Франко Москино. Итальянский модельер Франко Москино, создатель бренда MOSCHINO, внес огромный вклад в мир моды. Его одежда и аксессуары являли собой вольную смелую фантазию и вызов обществу. В 1994 году СПИД настолько подорвал здоровье Москино, что модельер скончался от сердечного приступа.

Райан Уайт. Американский школьник Райан Уайт получил ВИЧ из медицинских препаратов с донорской кровью, которые принимал из-за гемофилии. В школе началась его травля, что положило начало громкой кампании по защите ВИЧ-инфицированных. Райан скончался в возрасте 18 лет.

5/6 Райан Уайт. Американский школьник Райан Уайт получил ВИЧ из медицинских препаратов с донорской кровью, которые принимал из-за гемофилии. В школе началась его травля, что положило начало громкой кампании по защите ВИЧ-инфицированных. Райан скончался в возрасте 18 лет.

Майлс Дэвис. Легендарный джазмен сделал музыку смыслом своей жизни, оставив миру множество новых экспериментальных направлений джаза. Скорее всего, ВИЧ стал следствием наркотической зависимости. И если наркотики Дэвис поборол, то СПИД погубил музыканта в 1991 году.

4/6 Майлс Дэвис. Легендарный джазмен сделал музыку смыслом своей жизни, оставив миру множество новых экспериментальных направлений джаза. Скорее всего, ВИЧ стал следствием наркотической зависимости. И если наркотики Дэвис поборол, то СПИД погубил музыканта в 1991 году.

Фредди Меркьюри. Фронтмен Queen считается самой известной жертвой ВИЧ. Слухи о болезни Меркьюри появились в 1986 году, в 1989 году Фредди сильно похудел, а в 1991 году, за день до своей смерти, публично признал наличие ВИЧ. В 2018 году вышел фильм о жизни музыканта «Богемская рапсодия».

3/6 Фредди Меркьюри. Фронтмен Queen считается самой известной жертвой ВИЧ. Слухи о болезни Меркьюри появились в 1986 году, в 1989 году Фредди сильно похудел, а в 1991 году, за день до своей смерти, публично признал наличие ВИЧ. В 2018 году вышел фильм о жизни музыканта «Богемская рапсодия».

Рудольф Нуреев. Великий советский танцор, бежавший во время гастролей во Францию, четыре года не знал о своей болезни — ВИЧ обнаружили случайно при медицинском осмотре, когда Рудольф Нуреев поступал на должность руководителя балетной труппы парижской Оперы. В 1993 году Нуреев скончался.

2/6 Рудольф Нуреев. Великий советский танцор, бежавший во время гастролей во Францию, четыре года не знал о своей болезни — ВИЧ обнаружили случайно при медицинском осмотре, когда Рудольф Нуреев поступал на должность руководителя балетной труппы парижской Оперы. В 1993 году Нуреев скончался.

Айзек Азимов. Один из самых известных писателей-фантастов, автор Трех законов роботехники, заразился ВИЧ во время операции на сердце. Азимов скрывал свой диагноз от общественности, о ВИЧ-статусе писателя стало известно лишь через 10 лет после его смерти.

1/6 Айзек Азимов. Один из самых известных писателей-фантастов, автор Трех законов роботехники, заразился ВИЧ во время операции на сердце. Азимов скрывал свой диагноз от общественности, о ВИЧ-статусе писателя стало известно лишь через 10 лет после его смерти.

1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Впервые он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности общества о ВИЧ-инфекции. Практически неизвестный, но смертельный вирус 1980-х годах чрезвычайно пугал людей, что делало ВИЧ-инфицированных изгоями — именно с такой негативной тенденцией по сей день борется ВОЗ и региональные специализированные организации.

На заре эпидемии ВИЧ унес жизни многих людей, СПИДа не избежали даже известные и богатые знаменитости. С тех пор медицина продвинулась вперед — абсолютного лекарства от ВИЧ все еще не существует, однако современная антиретровирусная терапия помогает прожить с вирусом полную жизнь до 70-80 лет.

При заражении ВИЧ заметные симптомы могут не проявляться многие годы, инфекция может быть обнаружена случайно во время медосмотра или уже при наступлении последней стадии развития вируса — СПИД, когда помочь больном становится гораздо сложней.

Важно понимать, что ВИЧ и СПИД — не одно и то же. СПИД представляет собой терминальную стадию развития вируса иммунодефицита, при наступлении которой иммунная система человека полностью отказывает, а организм начинает сдаваться под натиском множества инфекций и опухолевых заболеваний. Если выявить ВИЧ на ранней стадии и приступить к необходимой терапии, развития СПИДа можно избежать.

Главным образом ВИЧ передается через кровь, попавшую в кровеносную или лимфатическую систему человека. Вопреки грубым заблуждениям, воздушно-капельным путем, через слюну во время поцелуя, через слезы и при рукопожатии ВИЧ не может быть передан в принципе.