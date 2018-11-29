1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Впервые он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомленности общества о ВИЧ-инфекции. Практически неизвестный, но смертельный вирус 1980-х годах чрезвычайно пугал людей, что делало ВИЧ-инфицированных изгоями — именно с такой негативной тенденцией по сей день борется ВОЗ и региональные специализированные организации.
На заре эпидемии ВИЧ унес жизни многих людей, СПИДа не избежали даже известные и богатые знаменитости. С тех пор медицина продвинулась вперед — абсолютного лекарства от ВИЧ все еще не существует, однако современная антиретровирусная терапия помогает прожить с вирусом полную жизнь до 70-80 лет.
При заражении ВИЧ заметные симптомы могут не проявляться многие годы, инфекция может быть обнаружена случайно во время медосмотра или уже при наступлении последней стадии развития вируса — СПИД, когда помочь больном становится гораздо сложней.
Важно понимать, что ВИЧ и СПИД — не одно и то же. СПИД представляет собой терминальную стадию развития вируса иммунодефицита, при наступлении которой иммунная система человека полностью отказывает, а организм начинает сдаваться под натиском множества инфекций и опухолевых заболеваний. Если выявить ВИЧ на ранней стадии и приступить к необходимой терапии, развития СПИДа можно избежать.
Главным образом ВИЧ передается через кровь, попавшую в кровеносную или лимфатическую систему человека. Вопреки грубым заблуждениям, воздушно-капельным путем, через слюну во время поцелуя, через слезы и при рукопожатии ВИЧ не может быть передан в принципе.