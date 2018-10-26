Чем пахнут болезни: диагноз по запаху

Нетипичные, пусть даже приятные запахи, исходящие от тела, свидетельствуют о том, что с организмом что-то не так. Такие ароматы не проходят сами по себе и их никак не получится ликвидировать с помощью медикаментов или частых гигиенических процедур. Они могут исчезнуть на время, но потом обязательно появятся вновь. Ведь проблема лежит не на поверхности, а в самом прямом смысле кроется глубоко в нашем организме. И если вовремя не обратить внимания на нее, последствия могут быть весьма и весьма неприятными.

Некоторые болезни имеют хорошо заметные запахи, при других ароматы могут быть выражены очень слабо. В любом случае, относиться к этому несерьезно нельзя. Ведь только от вашего внимания к проблеме зависит в итоге ваше собственное здоровье.

В нашей галерее собраны самые опасные случаи, в которых следует насторожиться и немедленно обратиться к врачу.