Ещё
Чем пахнут болезни: диагноз по запаху
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем пахнут болезни: диагноз по запаху 

Рамблер 3 часа назад
Нетипичные, пусть даже приятные запахи, исходящие от тела, свидетельствуют о том, что с организмом что-то не так. Такие ароматы не проходят сами по себе и их никак не получится ликвидировать с помощью медикаментов или частых гигиенических процедур. Они могут исчезнуть на время, но потом обязательно появятся вновь. Ведь проблема лежит не на поверхности, а в самом прямом смысле кроется глубоко в нашем организме. И если вовремя не обратить внимания на нее, последствия могут быть весьма и весьма неприятными.
Некоторые болезни имеют хорошо заметные запахи, при других ароматы могут быть выражены очень слабо. В любом случае, относиться к этому несерьезно нельзя. Ведь только от вашего внимания к проблеме зависит в итоге ваше собственное здоровье.
В нашей галерее собраны самые опасные случаи, в которых следует насторожиться и немедленно обратиться к врачу.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден способ затормозить старение13
5 главных ошибок при лечении насморка
5 доказанных способов укрепить иммунитет4
Почему у здоровых людей может случиться инсульт
Названа новая угроза здоровью сердца
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
06:12
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Новости
03:35
Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра
ЗОЖ
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
04:01
4 способа помочь организму справиться с простудой
Болезни и лекарства
03:40
Дыхание через нос поможет улучшить память
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение