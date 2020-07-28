В далеком 1895 году Вильгельм Конрад Рентген почти случайно открыл, что если пропустить открытое им излучение через кисть, то на фотопластинке будет зафиксировано изображение костей руки. Открытие оказалось эпохальным для медицинского мира, ведь с этого момента можно было спокойно получать изображения органов, тканей или костей, не прибегая к хирургическим манипуляциям.

Рентгенография очень быстро распространилась повсеместно и в наши дни широко используется для диагностики — некоторые из снимков достойны публикации, поскольку на них можно увидеть действительно интересные и уникальные вещи и явления.

12 рентген-снимков, которые демонстрируют занимательное внутреннее устройство некоторых вещей.

Вы улыбнулись, глядя на эти снимки? Задумались или пришли в восторг?