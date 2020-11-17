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Может ли баня навредить вашему организму 

Мария Грибова 3 часа назад
Многие воспринимают баню как средство в борьбе с различными болезнями. И действительно от таких процедур есть польза, однако не всегда и не для всех. «Рамблер» расскажет о положительном и негативном влиянии бани на организм человека, а также о том, для кого она может быть под запретом.
В первую очередь стоит отметить, что высокая температура в бане способствует раскрытию пор, выведению шлаков и улучшению регенерации. Банные процедуры оказывают терапевтическое воздействие при крапивнице, экземах, псориазе и некоторых других кожных заболеваний.
Температура в парной также благоприятно влияет на сердце. При нахождении в условиях жара расширяются капилляры, и возникает прилив крови к мышцам. Сердце начинает чаще сокращаться, а кровоток значительно ускоряется.
Доказано, что банные процедуры также дают положительный эффект при заболеваниях суставов. Они способны восстанавливать уставшие мышцы, а также повысить уровень гистамина при ревматизме. Помимо всего перечисленного, баня оказывает благоприятное воздействие на легкие и нервную систему.
Однако, несмотря на все положительные стороны банных процедур, есть ряд факторов при которых посещать парную не рекомендуется. Например, если это дети до трех лет или беременные и кормящие женщины. Также баня противопоказана людям, страдающим такими болезнями, как острая сердечная недостаточность, эпилепсия, опухоли, острые стадии заболеваний дыхательных путей. Еще от банных процедур стоит отказаться тем, кому назначена спермограмма. Дело в том, что высокая температура отрицательно влияет на сперматогенез.
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