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Фото людей до и после лоботомии 

BigPicture.ru 8 июля 2019
Жуткая процедура лоботомии была очень популярной в 1940-1950-х годах. Пациенты, страдающие от депрессий, и больные шизофренией видели в этой операции спасение. Никто не задумывался, к каким ужасным последствиям может привести удаление части головного мозга. Вместе с психическими расстройствами стиралась память, эмоциональное восприятие мира и все, на чем базируется чувственность человека.
Узнайте из нашего материала, как повлияла лоботомия на жизнь пациентов, и взгляните на впечатляющие фото людей, которым изменили сознание.
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