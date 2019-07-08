Фото людей до и после лоботомии

Жуткая процедура лоботомии была очень популярной в 1940-1950-х годах. Пациенты, страдающие от депрессий, и больные шизофренией видели в этой операции спасение. Никто не задумывался, к каким ужасным последствиям может привести удаление части головного мозга. Вместе с психическими расстройствами стиралась память, эмоциональное восприятие мира и все, на чем базируется чувственность человека.

Узнайте из нашего материала, как повлияла лоботомия на жизнь пациентов, и взгляните на впечатляющие фото людей, которым изменили сознание.