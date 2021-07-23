Хроники: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Многие из нас даже не слышали аббревиатуру ВОЗ до того, как начались первые заражения китайской коронавирусной инфекцией в начале 2020 года. 30 января 2020-го именно ВОЗ объявила пандемию. Сейчас Всемирная организация здравоохранения очень часто фигурирует в новостях СМИ по всему миру.

Несколько случаев двойного заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружено в мире. Кандидат медицинских наук, главный врач клинической больницы "РЖД — Медицина" Рафик Шабуров рассказал, какую угрозу это может нести.

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома. Об этом сказано в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.