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Хроники коронавируса: главные новости за 23 июля

Мария Грибова
2 часа назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чем занимается ВОЗ на самом деле

Многие из нас даже не слышали аббревиатуру ВОЗ до того, как начались первые заражения китайской коронавирусной инфекцией в начале 2020 года. 30 января 2020-го именно ВОЗ объявила пандемию. Сейчас Всемирная организация здравоохранения очень часто фигурирует в новостях СМИ по всему миру.

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Врач заявил об угрозе двойного заражения COVID-19

Несколько случаев двойного заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружено в мире. Кандидат медицинских наук, главный врач клинической больницы "РЖД — Медицина" Рафик Шабуров рассказал, какую угрозу это может нести.

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Минздрав: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома. Об этом сказано в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

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Мурашко сообщил, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V"

Итоговый отчет об исследовании российской вакцины "Спутник V" появится к середине осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" итоги должны обнародовать в конце 2021-го — начале 2022 года.

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Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ВОЗ,РЖД,
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