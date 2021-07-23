Чем занимается ВОЗ на самом деле

Многие из нас даже не слышали аббревиатуру ВОЗ до того, как начались первые заражения китайской коронавирусной инфекцией в начале 2020 года. 30 января 2020-го именно ВОЗ объявила пандемию. Сейчас Всемирная организация здравоохранения очень часто фигурирует в новостях СМИ по всему миру.

"Рамблер" разбирался в деятельности организации.

Что такое ВОЗ

Организация начала свою работу 7 апреля 1948 года в составе Организации Объединенных Наций. ВОЗ задумывалась, как структура, занимающаяся здравоохранением в мировом масштабе.

«Всемирная организация здравоохранения работает во всем мире для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и защиты уязвимых групп населения. Наша цель в том, чтобы обеспечить еще миллиарду людей лучше здоровье и благосостояние», — так ВОЗ определяет свою миссию.

В составе организации 194 страны. Ее штаб-квартира находится в швейцарской Женеве. В мире есть шесть региональных и 150 национальных представительств, где работает не менее 7000 сотрудников.

Мир слышит о ВОЗ, когда она объявляет чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Так было в январе 2020-го из-за COVID-19, в 2009-м из-за свиного гриппа, в 2014 и 2019 годах из-за вируса Эбола.

В такие времена организация становится центральным координирующим органом, который занимается разработкой программ по сдерживанию и устранению болезней и дает рекомендации странам-участницам. Именно ВОЗ заявляла о необходимости введения коронавирусных ограничений и давала рекомендации государствам по борьбе с вирусом.