Минздрав: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома. Об этом сказано в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.
Среди осложнений после перенесенного заболевания чаще всего также встречаются одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардия (12,7%). Однако есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений. В связи с этим с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
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