Минздрав: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома. Об этом сказано в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

Среди осложнений после перенесенного заболевания чаще всего также встречаются одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардия (12,7%). Однако есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.