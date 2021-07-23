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Минздрав: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза

Даня Виттиг
2 часа назад

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы в рамках постковидного синдрома. Об этом сказано в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

Минздрав: у 30% переболевших COVID-19 есть риск тромбоза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди осложнений после перенесенного заболевания чаще всего также встречаются одышка (31,7%), кашель (13,5%), жалобы на боль в груди и тахикардия (12,7%). Однако есть и другие симптомы, но их проявление встречается реже.

Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений. В связи с этим с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация. Пройти ее можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис.

Ранее "Рамблер" сообщал, эффективна ли вакцина, если нет побочных эффектов.

Коронавирус,Минздрав РФ,
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