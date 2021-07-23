Врач заявил об угрозе двойного заражения COVID-19

Несколько случаев двойного заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружено в мире. Кандидат медицинских наук, главный врач клинической больницы "РЖД — Медицина" Рафик Шабуров рассказал, какую угрозу это может нести. Об этом сообщает "МИР 24".

"Возможно, подобные случаи будут расти, так как вирус постоянно видоизменяется. При этом не могу сказать, как именно этот процесс будет происходить",

— пояснил врач. Он также добавил, что, если в обществе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические условия, то находящийся рядом человек может заразиться сразу от двоих.

Стоит отметить, что на данный момент нет четких данных по этому вопросу.