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Врач заявил об угрозе двойного заражения COVID-19

Мария Грибова
2 часа назад

Несколько случаев двойного заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружено в мире. Кандидат медицинских наук, главный врач клинической больницы "РЖД — Медицина" Рафик Шабуров рассказал, какую угрозу это может нести. Об этом сообщает "МИР 24".

Врач заявил об угрозе двойного заражения COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Возможно, подобные случаи будут расти, так как вирус постоянно видоизменяется. При этом не могу сказать, как именно этот процесс будет происходить",

— пояснил врач. Он также добавил, что, если в обществе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические условия, то находящийся рядом человек может заразиться сразу от двоих.

Стоит отметить, что на данный момент нет четких данных по этому вопросу.

Ранее "Рамблер" писал о том, что пандемия коронавируса далека от завершения.

Коронавирус,РЖД,
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