Мурашко сообщил, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V"

"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы", — сказал он во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".