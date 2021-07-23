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Мурашко сообщил, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V"

Даня Виттиг
22 минуты назад

Итоговый отчет об исследовании российской вакцины "Спутник V" появится к середине осени, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, когда опубликуют итоги исследования "Спутника V"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу будут подготовлены уже отчеты, промежуточные были как раз все опубликованы", — сказал он во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе" российского общества "Знание".

По "ЭпиВакКорне" и "КовиВаку" итоги должны обнародовать в конце 2021-го — начале 2022 года, добавил глава ведомства.

В России разработаны несколько препаратов для профилактики COVID-19. Всем жителям страны доступен "Спутник V", созданный на основе аденовирусных векторов человека.

Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона" — формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, она поступает в поликлиники в ограниченном количестве.

Третья — "КовиВак" — основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Ревакцинироваться можно "Спутником Лайт".

Ранее "Рамблер" сообщал, какая страна стала самой вакцинированной в мире.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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