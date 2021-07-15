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Хроники коронавируса: вирусолог развенчал миф о вакцине

Диана Товсепова
20 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: вирусолог развенчал миф о вакцине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Крым вновь побил рекорд по числу заболевших COVID-19

Крым вновь побил суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом. На данный момент их 381 человек. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети.
Он пояснил, что 301 случай был выявлен при обращении за медпомощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три — завезены из-за рубежа.

Минздрав назвал способы оправиться от COVID-19

Оправиться от перенесенной коронавирусной инфекции помогут умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение. О таких способах в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.
Он объясняет, что людям, перенесшим COVID-19, необходимо наладить кровообращение.

Опровергнут популярный миф о вакцинации

С вакцинацией от коронавируса связано множество мифов и преувеличений. Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев опровергает один из наиболее популярных. Его слова приводит ТАСС.
Температура и слабость, которые проявляются после введения вакцины, означают, что организм верно воспринимает препарат. Это не значит, что вакцинированный способен заражать людей вокруг.

Как долго сохраняются антитела после COVID-19

Шведские ученые пришли к выводу, что антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме не менее года. Ученые провели соответствующее исследование и опубликовали его на сайте стокгольмской больницы Дандерид .
В этом эксперименте участвовали невакцинированные добровольцы, переболевшие ковидом весной 2020 года. Врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения в течение года после естественного заражения. Они проанализировали показатели крови двух тысяч человек.
Коронавирус,Александр Румянцев,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",ИТАР-ТАСС,
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