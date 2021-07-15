Как долго сохраняются антитела после COVID-19

Шведские ученые пришли к выводу, что антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме не менее года. Ученые провели соответствующее исследование и опубликовали его на сайте стокгольмской больницы Дандерид .

В этом эксперименте участвовали невакцинированные добровольцы, переболевшие ковидом весной 2020 года. Врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения в течение года после естественного заражения. Они проанализировали показатели крови двух тысяч человек.

Выяснилось, что 19% людей имели антитела против коронавируса. Кроме того, врачи взяли образцы крови свыше сотни пациентов с COVID-19.

Проведя исследование, ученые выяснили, что более 80% пациентов с легкой формой заболевания даже через год после заражения имеют измеримые уровни антител.