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Выяснилось, как долго сохраняются антитела после коронавируса

Диана Товсепова
1 час назад
Шведские ученые пришли к выводу, что антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме не менее года. Ученые провели соответствующее исследование и опубликовали его на сайте стокгольмской больницы Дандерид .
Как долго сохраняются антитела после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В этом эксперименте участвовали невакцинированные добровольцы, переболевшие ковидом весной 2020 года. Врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения в течение года после естественного заражения. Они проанализировали показатели крови двух тысяч человек.
Выяснилось, что 19% людей имели антитела против коронавируса. Кроме того, врачи взяли образцы крови свыше сотни пациентов с COVID-19.
Проведя исследование, ученые выяснили, что более 80% пациентов с легкой формой заболевания даже через год после заражения имеют измеримые уровни антител.
Медики также изучили способность антител бороться с новыми штаммами COVID-19. Выяснилось, что они могут бороться с «альфа»- и «дельта»-штаммами, в настоящее время преобладающими в Европе.
Коронавирус,Минздрав РФ,
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