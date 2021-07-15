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В Минздраве раскрыли способы оправиться от COVID-19

Диана Товсепова
1 час назад
Оправиться от перенесенной коронавирусной инфекции помогут умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение. О таких способах в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.
Минздрав назвал способы оправиться от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он объясняет, что людям, перенесшим COVID-19, необходимо наладить кровообращение.
Сделать это можно благодаря спорту.
"Надо заставить все мышцы, все ткани и органы работать. (...) Главное — восстановление кровоснабжения органов и ткани, это усилит приток кислорода и создаст условия для реабилитации", — заявил Румянцев и напомнил о необходимости выполнять дыхательную гимнастику.
При этом, помощь с восстановлением от болезни можно получить по полису ОМС в больницах и поликлиниках.
"Третий вариант — это санаторно-курортная помощь. Когда вода, солнце и воздух лечат, но при этом сопровождается отдых движением и специальными физическими упражнениями", —заявил медик, отметив, что в РФ должны быть разработаны специальные реабилитационные программы для переболевших.
Коронавирус,Александр Румянцев,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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