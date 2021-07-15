Минздрав назвал способы оправиться от COVID-19

"Надо заставить все мышцы, все ткани и органы работать. (...) Главное — восстановление кровоснабжения органов и ткани, это усилит приток кислорода и создаст условия для реабилитации", — заявил Румянцев и напомнил о необходимости выполнять дыхательную гимнастику.
"Третий вариант — это санаторно-курортная помощь. Когда вода, солнце и воздух лечат, но при этом сопровождается отдых движением и специальными физическими упражнениями", —заявил медик, отметив, что в РФ должны быть разработаны специальные реабилитационные программы для переболевших.