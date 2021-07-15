С вакцинацией от коронавируса связано множество мифов и преувеличений. Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев опровергает один из наиболее популярных. Его слова приводит ТАСС.
Температура и слабость, которые проявляются после введения вакцины, означают, что организм верно воспринимает препарат. Это не значит, что вакцинированный способен заражать людей вокруг.
"Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус. Живого коронавируса там нет и близко".
Продолжают распространять вирус носители коронавируса, которые пришли на вакцинацию.
"В случае с ковидом, такого варианта развития событий не может быть, потому что даже в "Спутнике V", в составе которого содержится фрагмент вируса, он не может размножаться. В таком случае человек не может никого заражать".