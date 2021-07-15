С вакцинацией от коронавируса связано множество мифов и преувеличений. Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев опровергает один из наиболее популярных. Его слова приводит ТАСС.

Температура и слабость, которые проявляются после введения вакцины, означают, что организм верно воспринимает препарат. Это не значит, что вакцинированный способен заражать людей вокруг.