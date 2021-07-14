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Кузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVID-19

Елизавета Назарова
1 час назад
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что вакцинация детей от коронавируса будет проводиться только с согласия их родителей. Об этом сообщает ТАСС.
Кузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При этом, омбудсмен назвала обсуждение этого вопроса преждевременным, так как в России пока нет ни одной зарегистрированной вакцины для детей.
Сейчас проходят клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. До этого, по словам Кузнецовой, говорить о вакцинации рано, так как к вопросу о здоровье детей нужно подходить максимально серьезно.
"Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе"
Коронавирус,Анна Кузнецова,
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