Кузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVID

При этом, омбудсмен назвала обсуждение этого вопроса преждевременным, так как в России пока нет ни одной зарегистрированной вакцины для детей.
Сейчас проходят клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. До этого, по словам Кузнецовой, говорить о вакцинации рано, так как к вопросу о здоровье детей нужно подходить максимально серьезно.
"Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе"