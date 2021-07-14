Кузнецова назвала условие для вакцинации детей от COVID

При этом, омбудсмен назвала обсуждение этого вопроса преждевременным, так как в России пока нет ни одной зарегистрированной вакцины для детей.

Сейчас проходят клинические испытания вакцины от коронавируса для детей. До этого, по словам Кузнецовой, говорить о вакцинации рано, так как к вопросу о здоровье детей нужно подходить максимально серьезно.