Крым вновь побил рекорд по числу заболевших COVID-19

Крым вновь побил суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом. На данный момент их 381 человек. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети.

Он пояснил, что 301 случай был выявлен при обращении за медпомощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три — завезены из-за рубежа.

"Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период — 46 575 человек".