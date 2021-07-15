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Крым опять побил рекорд по числу заболевших за сутки

Стелла Шмель
58 минут назад
Крым вновь побил суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом. На данный момент их 381 человек. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети.
Крым вновь побил рекорд по числу заболевших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он пояснил, что 301 случай был выявлен при обращении за медпомощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три — завезены из-за рубежа.
"Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период — 46 575 человек".
Аксенов просит соблюдать жителей и гостей Крыма антикоронавирусные ограничения.
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