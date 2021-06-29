Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 29 июня

Диана Товсепова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: в России зафиксировали опасный штамм
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач рассказал о «помолодевшем» COVID-19

Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о «помолодевшем» коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС.
Доктор отметил, что сейчас наблюдается большое количество пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет. А во время второй волны коронавируса подавляющему большинству заболевших было около 60 лет.

Короновирус начал по-новому заражать людей

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США опубликовали статью в журнале Cell Reports, в которой рассказали о способности коронавируса SARS-CoV-2 находить альтернативные способы заражения клеток человека. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Комаровский рассказал о связи COVID-19 с лишним весом

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности коронавируса для людей с лишним весом.
«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — объяснил Комаровский.

В «Векторе» оценили новый способ заражения COVID-19

Результаты исследования американских ученых о новой мутации коронавируса оценил руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Об этом он рассказал РИА Новости.
Так, согласно публикации в Cell Reports, американские ученые пришли к выводу, что одна из новых мутаций COVID-19 существенно изменила механику заражения. Если большинство штаммов вируса, чтобы попасть в клетку, должны зацепиться за ангиотензинпревращающий фермент 2 с помощью спайкового белка, то мутировавший вирус в этом посреднике не нуждается.

В РФ проник новый штамм COVID-19 "дельта-плюс"

Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма "дельта плюс". Сообщается, что он опаснее "китайского" штамма в несколько раз.
Коронавирус,Сергей Петриков,Евгений Комаровский,Александр Семенов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители