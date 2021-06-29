Хроники: в России зафиксировали опасный штамм

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о «помолодевшем» коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС.

Доктор отметил, что сейчас наблюдается большое количество пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет. А во время второй волны коронавируса подавляющему большинству заболевших было около 60 лет.

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США опубликовали статью в журнале Cell Reports, в которой рассказали о способности коронавируса SARS-CoV-2 находить альтернативные способы заражения клеток человека. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности коронавируса для людей с лишним весом.

«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — объяснил Комаровский.

Результаты исследования американских ученых о новой мутации коронавируса оценил руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов . Об этом он рассказал РИА Новости.

Так, согласно публикации в Cell Reports, американские ученые пришли к выводу, что одна из новых мутаций COVID-19 существенно изменила механику заражения. Если большинство штаммов вируса, чтобы попасть в клетку, должны зацепиться за ангиотензинпревращающий фермент 2 с помощью спайкового белка, то мутировавший вирус в этом посреднике не нуждается.