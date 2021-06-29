Хроники: в России зафиксировали опасный штамм

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других научных организаций США опубликовали статью в журнале Cell Reports, в которой рассказали о способности коронавируса SARS-CoV-2 находить альтернативные способы заражения клеток человека. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Так, согласно публикации в Cell Reports, американские ученые пришли к выводу, что одна из новых мутаций COVID-19 существенно изменила механику заражения. Если большинство штаммов вируса, чтобы попасть в клетку, должны зацепиться за ангиотензинпревращающий фермент 2 с помощью спайкового белка, то мутировавший вирус в этом посреднике не нуждается.