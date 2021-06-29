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Комаровский рассказал о связи COVID-19 с лишним весом

Диана Товсепова
48 минут назад
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности коронавируса для людей с лишним весом.
Комаровский рассказал о связи COVID-19 с лишним весом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — объяснил Комаровский.
Он уточнил, имеющих лишние килограммы людей, есть и другие риски именно, но паниковать все равно не стоит.
«В любом случае ожирение рассматривается как фактор риска при коронавирусной инфекции, но это не повод сходить с ума — огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко. Но именно сочетание ожирения и — обращаю ваше внимание на эту важную подробность! — неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни», — заметил он.
Медик посоветовал людям с лишним весом контролировать давление, чтобы не позволить дополнительному фактору риска усугубить болезнь. При этом Комаровский порекомендовал привиться и начать работать над снижением веса.
Коронавирус,Евгений Комаровский,
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