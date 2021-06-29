Комаровский рассказал о связи COVID-19 с лишним весом

«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоническая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — объяснил Комаровский.
«В любом случае ожирение рассматривается как фактор риска при коронавирусной инфекции, но это не повод сходить с ума — огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко. Но именно сочетание ожирения и — обращаю ваше внимание на эту важную подробность! — неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни», — заметил он.