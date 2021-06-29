В РФ проник новый штамм COVID-19 "дельта-плюс"

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, один пациент с коронавирусом в России сейчас заражает в среднем шесть-восемь человек. Под наблюдением как контактные сейчас находятся около 1 миллиона человек. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.