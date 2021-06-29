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Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

Диана Товсепова
1 час назад
Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма "дельта плюс". Сообщается, что он опаснее "китайского" штамма в несколько раз.
В РФ проник новый штамм COVID-19 "дельта-плюс"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, один пациент с коронавирусом в России сейчас заражает в среднем шесть-восемь человек. Под наблюдением как контактные сейчас находятся около 1 миллиона человек. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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